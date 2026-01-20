logo
Bode/Glimt šokirao Siti: Ekipa Pepa Gvardiola razbijena u Norveškoj

Autor Haris Krhalić
0

Bode/Glimt stigao do prve pobjede u Ligi šampiona.

Fudbaleri Mančester sitija nakon poraza od Bode/Glimta Izvor: Mats Torbergsen / NTB Scanpix / Profimedia

Fudbaleri norveškog Bode/Glimta priredili su jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela ligaške faze Lige šampiona, pošto su pred oko 8000 svojih navijača savladali Mančester Siti rezultatom 3:1.

Od samog početka bilo je jasno da se domaći ne boje slavnog rivala. Nakon uvodnog pritiska, Bode/Glimt je u razmaku od samo dvije minute šokirao Siti. Kasper Heg je u 22. minuti glavom pogodio mrežu nakon preciznog centaršuta, a već u 24. minuti ponovo je bio strijelac poslije nove asistencije Ole Blomberga za velikih 2:0.

Najbolju priliku za Siti u prvom dijelu propustio je Erling Haland pred kraj prvog poluvremena, kada je iz izgledne pozicije šutirao pored gola.

Ni u nastavku susreta domaći nisu spuštali tempo. Pogodak Hakona Evjena u 52. minuti poništen je zbog ofsajda, ali slavlje Bode/Glimta samo je odgođeno. U 58. minuti Jens Hauge je snažnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio rašlje i povisio na 3:0.

Siti je uspio tek ublažiti poraz pogotkom Rajana Šerkija u 60. minuti, ali to nije promijenilo tok utakmice. Dodatni udarac za “građane” stigao je u 62. minuti, kada je Rodri dobio drugi žuti karton i morao napustiti teren. Rodri je oba kartona zaradio u razmaku od jedne minute.

Do kraja su Norvežani mirno sačuvali prednost i stigli do prve pobjede u Ligi šampiona te sada imaju šest bodova. S druge strane, Sitiju je ovo drugi poraz te su ostali na 13 bodova.

Tagovi

Liga šampiona Bode/Glimt Mančester siti

