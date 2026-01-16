Kristal Palas saznao da igra protiv Zrinjskog, pa ostao bez najboljeg igrača!

Još jedan veliki transfer Mančester sitija ove zime koji sada ima ozbiljan tim.

Mančester siti doveo je još jedno veliko pojačanje ove zime. Nakon što je stigao Antoan Semenjo iz Bornmuta, Siti je sada kupio i najboljeg štopera Premijer lige Marka Gejia

Dosadašnjeg defanzivca Kristal Palasa, kluba koji će u februaru igrati protiv Zrinjskog za osminu finala Konferencijske lige, Siti je uspio da dovede Gejia za samo 23 miliona evra. Istina, štoperu Engleske ugovor ističe na kraju ove sezone i tada bi mogli da ga "ugrabe" i bez obeštećenja, ali je procijenjeno da je Sitiju pomoć u odbrani odmah potrebna jer je nekoliko igrača povređeno.

BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO!



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to#MCFC.



Exclusive story, now confirmed.pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)January 16, 2026



Joško Gvardiol je slomio nogu, Džon Stouns stalno ima problema sa povredama, van terena je Ruben Dijaš, dok Ake ne može da igra u kontinuitetu, tako da će novi komandant odbrane biti Mark Geji.

Interesantno je da su ovog fudbalera htjeli i Sitijevi najveći rivali u ovom trenutku - Arsenal i Liverpul - a kako i ne bi kada već dugo igra na vrhunskom nivou za Kristal Palas sa kojim je prošle godine osvojio i FA Kup. Radi se o igraču koji je kao stijena, a uporedo s tim igra i moderno, tako da će se odmah uklopiti u filozofiju Pepa Gvardiole i odmah "podići" kvalitet zadnje linije koja je imala problema u posljednjih nekoliko nedjelja.

Inače, Siti zaostaje šest bodova za Arsenalom u Premijer ligi i vidjećemo da li će sa pojačanjem uspjeti da ga stigne.

