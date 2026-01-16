Zrinjski dobio protivnika u Evropi! Engleski premijerligaš stiže u Mostar

Fudbaleri Zrinjskog u plej-ofu Konferencijske lige igraće protiv Kristal Palasa.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Fudbaleri Zrinjskog saznali su protivnika u plej-ofu Konferencijske lige! Na danas održanom žrijebu „plemići“ su saznali da će se za osminu finala ovog takmičenja boriti protiv Kristal Palasa.

Podsjećamo, Zrinjski je ligašku fazu Konferencijske lige okončao na 23. poziciji, a evropsko proljeće obezbijedio je u posljednjoj utakmici protiv Rapida koja je završena bez pobjednika (1:1). „Plemići“ su tako sa sedam bodova prošli dalje dok je Kristal Palas završio kao deseti sa isto toliko bodova.

Kristal Palas je u ligaškoj fazi savladao Šelburn, AZ Alkmar i Dinamo Kijev dok su remizirali protiv KUPS-a. Klub iz Londona je poraze doživio od Strazbura i AEK-a iz Larnake.

Prva utakmica igra se 19. februara, dok je revanš sedam dana kasnije. Pobjednik ovog duela igraće protiv Majnca ili AEK-a iz Larnake. Žrijeb osmine finala Konferencijske lige na rasporedu je 27. februara.

Izvor: Screenshot