logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA žestoko sankcionisala Zrinjski! Najgora kazna za "plemiće" u evropskoj sezoni!

UEFA žestoko sankcionisala Zrinjski! Najgora kazna za "plemiće" u evropskoj sezoni!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mostarski Zrinjski žestoko je sankcionisan od strane Evropske fudbalske unije (UEFA) zbog ponašanja navijača "plemića" na utakmici protiv bečkog Rapida!

UEFA žestoko kaznila HŠK Zrinjski Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Zrinjski je najrigoroznije kažnjen u ovoj sezoni evropskoj sezoni, potvrdio je mostarski klub u saopštenju objavljenom u srijedu na klupskom sajtu.

"HŠK Zrinjski Mostar danas je primio odluku Disciplinske komisije UEFA za utakmicu 6. kola UEFA Konferencijske lige protiv austrijskog Rapida (1:1), koja je odigrana 18. decembra u Mostaru.

Klub je zbog korištenja pirotehnike u navedenoj utakmici kažnjen novom kaznom od 50 hiljada evra - najrigoroznijom u aktuelnoj sezoni, tako da je ukupni iznos kazni za 14 evropskih utakmica narastao na 230 hiljada evra (oko 450.000 KM)", navedeno je iz Zrinjskog.

U klupskom saopštenju je takođe upućen i apel navijačima da na proljeće poprave ponašanje i više ne koriste pirotehnička sredstva.

"HŠK Zrinjski još jednom snažno apeluje na navijače da se u predstojećim evropskim utakmicama suzdrže od svakog oblika nedoličnog ponašanja, prije svega od korištenja pirotehnike".

Podsjetimo, Mostarci su prethodne jeseni od učešća u evropskim takmičenjima inkasirali oko devet miliona maraka.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski UEFA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC