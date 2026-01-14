UEFA žestoko sankcionisala Zrinjski! Najgora kazna za "plemiće" u evropskoj sezoni!

Mostarski Zrinjski žestoko je sankcionisan od strane Evropske fudbalske unije (UEFA) zbog ponašanja navijača "plemića" na utakmici protiv bečkog Rapida!

Zrinjski je najrigoroznije kažnjen u ovoj sezoni evropskoj sezoni, potvrdio je mostarski klub u saopštenju objavljenom u srijedu na klupskom sajtu.

"HŠK Zrinjski Mostar danas je primio odluku Disciplinske komisije UEFA za utakmicu 6. kola UEFA Konferencijske lige protiv austrijskog Rapida (1:1), koja je odigrana 18. decembra u Mostaru.

Klub je zbog korištenja pirotehnike u navedenoj utakmici kažnjen novom kaznom od 50 hiljada evra - najrigoroznijom u aktuelnoj sezoni, tako da je ukupni iznos kazni za 14 evropskih utakmica narastao na 230 hiljada evra (oko 450.000 KM)", navedeno je iz Zrinjskog.

U klupskom saopštenju je takođe upućen i apel navijačima da na proljeće poprave ponašanje i više ne koriste pirotehnička sredstva.

"HŠK Zrinjski još jednom snažno apeluje na navijače da se u predstojećim evropskim utakmicama suzdrže od svakog oblika nedoličnog ponašanja, prije svega od korištenja pirotehnike".

Podsjetimo, Mostarci su prethodne jeseni od učešća u evropskim takmičenjima inkasirali oko devet miliona maraka.

