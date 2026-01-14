Zrinjski angažovao iskusnog napadača: Nekadašnji reprezentativac Australije novi "plemić"

Aktuelni šampion BiH potpisao ugovor sa 34-godišnjim Tomijem Jurićem.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Tomi Jurić (34), napadač iz Australije, koji ima hrvatske korijene, potpisao je ugovor sa mostarskim Zrinjskim. U redove aktuelnog bh. šampiona stiže iz slovenačkog Kopra, čiji član je bio od septembra 2024. godine.

S "plemićima" je potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju da saradnja bude nastavljena do 2027. godine.

"Veselim se novom izazovu i prilici da svojim radom i iskustvom pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva. Daću svoj maksimum na terenu i izvan njega kako bismo zajedno donijeli radost navijačima. Zrinjski je klub s visokim ambicijama, pobjedničkim mentalitetom i upravo to me privuklo. Čeka nas uzbudljiv nastavak sezone, puno utakmica i s nestrpljenjem čekamo da sve krene", izjavio je Jurić nakon potpisa ugovora, a prenosi klupski sajt.

Jurić je rođen u Sidneju, gdje je i načinio prve fudbalske korake. U lokalnom klubu Hartsvil je počeo, a zatim prešao u Sidnej junajted, da bi sa 16 godina prvi put stigao u Hrvatsku. Bio je član Kroacije iz Sesveta, zatim Lokomotive, Intera iz Zaprešića, a onda se vratio u Australiju. Tamo je nastupao za Adelejt junajted i Vestern Sidnej vondererse, odakle je stigao i do reprezentacije.

Potom je nastupao za holandsku Rodu, švajcarski Lucern, CSKA iz Sofije, a onda opet u Australiji zaigrao za Adelejd junajted, Makartur i Melburn viktori. Preko indijskog Nortist junajteda stigao je u Koper, gdje je na 35 utakmica postigao 17 golova.

Bio je član selekcije "kengura" na Mundijalu u Rusiji 2018. godine.