Zrinjski poslao Banjalučanina na pozajmicu: Šikanjić do kraja sezone u Koperu

Autor Dragan Šutvić
0

Milan Šikanjić novi je član slovenačkog prvoligaša.

Milan Šikanjić na pozajmici u Koperu Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Napadač Zrinjskog Milan Šikanjić nastupaće do kraja sezone za Koper kao pozajmljen igrač, saopštio je ovog ponedjeljka aktuelni šampion BiH.

Šikanjić (2000.) je u mostarski tabor došao nakon sjajnih igara u dresu Laktaša, za koje je nastupao u protekle dvije sezone.

U dresu člana Prve lige Republike Srpske Šikanjić je na 62 utakmice u prvenstvu postigao 63 gola, a prošle sezone je predvodio ekipu do titule u elitnom fudbalskom takmičenju u RS.

Za Zrinjski je od početka sezone uknjižio dva nastupa. Na terenu je proveo 66 minuta u prvenstvenom duelu sa Željezničarom (2:0), dok je dobio minut na gostovanju Slovanu (4:0) u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tokom karijere, nastupao je još za Borac, Rudar Prijedor, Kozaru i Zvijezdu 09.

(mondo.ba)

