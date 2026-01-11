Doskorašnji fudbaler Zrinjskog predstavljen u Klužu

Ilija Mašić potpisao je ugovor sa Klužom.

Nakon što je juče raskinuo ugovor sa Zrinjskim, Ilija Mašić danas je predstavljen u novom klubu. Doskorašnji fudbaler „plemića“ dres sa lentom zamijenio je dresom Kluža.

Mašić je ugovor sa rumunskim klubom potpisao na dvije i po godine.

Mašić je u redove Zrinjskog stigao u završnici ljetnog prelaznog roka 2024. godine, a u dresu s lentom skupio je ukupno 40 nastupa.

On je ponikao u Širokom Brijegu, a još je igrao za Neretvanac, Kroaciju Zmijavci i Lokomotivu odakle je i stigao u Mostar. Ove sezone odigrao je 19 utakmica.