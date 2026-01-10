Siti ponizio trećeligaša u FA kupu: Dao čak 10 golova, pogodio i igrač od 72 miliona evra

Mančester siti je demonstrirao silu u FA kupu i pregazio trećeligaša tako što je dao čak 10 golova. Upisao se i Antoan Semenjo.

Mančester siti nije imao milosti u duelu protiv trećeligaša u FA kupu. Deklasirao je ekipu Eksitera sa čak 10:1. Ne, nije greška, to je konačan rezultat utakmice koja je odigrana na "Etihadu". Pep Gvardiola je odmah dao šansu novajliji Antoanu Semenju.

Igrač koji je došao za 72 miliona evra odmah je pokazao da zna, postigao je i gol. Siti je, očekivano, na ovom meču "miješao karte", ali su na terenu bili mnogi prvotimci poput Erlinga Holanda, Tijanija Rejdersa, Rajana Šerkija, dobitnika Zlatne lopte Rodrija...

What a week for Antoine Semenyopic.twitter.com/C71uAlelo3 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup)January 10, 2026

Eksiter, učesnik treće engleske lige samo je uspio preko Džordža Birča da postigne počasni pogodak u 90. minutu. Siti je načeo mrežu rivala preko Maksa Alejna u 12. minutu, da bi Rodri u 24. duplirao prednost. Onda su u završnici prvog poluvremena viđena dva autogola pošto su loptu u svoj gol smjestili Džejk Hejs-Dojl i Džek Ficvoter.

U drugom poluvremenu je Riko Luis pogodio u 49. minutu na asistenciju Semenja, pa je Semenjo u 50. uspio i sam da se upiše u strijelce. Rejnders je pogodio u 71, Niko O'Rajli u 79, zatim Rajan Makadu u 86. Konačan rezultat postavio je Luis u nadoknadi.

Ovako ubjedljiva pobjeda Sitija izazvala je i buru na društvenim mrežama pošto je bilo dosta komentara da je Siti trebalo da "spusti gas" i da ne ponižava rivala...