Sjećate li se Filipa Stevanovića? Siti ga kupio u Partizanu za 8,5 miliona, sad se vraća u Srbiju

Sjećate li se Filipa Stevanovića? Siti ga kupio u Partizanu za 8,5 miliona, sad se vraća u Srbiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Sport klub
0

Nekada najveći talenat srpskog fudbala Filip Stevanović mogao bi da se vrati pošto mu ističe ugovor sa Mančester sitijem.

Filip Stevanović se vraća u Srbiju Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekada najveći talenat srpskog fudbala Filip Stevanović mogao bi da se vrati u srpski fudbal. Njemu će ovog ljeta isteći ugovor koji ima sa Mančester sitijem, i koji sigurno neće biti produžen, a navodno bi Novi Pazar mogao da mu bude utočište u pokušaju da oživi karijeru, prenosi "Sport Klub".

Saradnja bi pak mogla da otpočne već ove zime i Novi Pazar zainteresovan je da Stevanovića vrati na šest mjeseci, poslije čega bi dve strane opet sjele za sto i odlučile šta je najbolje za njih.

Ko je Filip Stevanović?

Fudbaler iz Arilja otišao je iz Partizana u Mančester siti u zimu 2021. godine. Tada su "građani" za 18-godišnjaka izdvojili čak 8,5 miliona evra i prvo su ga ostavili šest mjeseci u Humskoj, a zatim odlučili da ga šalju redom na pozajmice gdje bi trebalo da se razvija. Međutim, nijedna od ovih pozajmica - Herenven, Santa Klara, RKC i Lomel - nije bila uspješna po Stevanovića, koji je tamo postao poznatiji po fotografijama s Instagrama i "skupom životu" nego po učinku.

Trenutno je u Belgiji u Lomelu, gdje ne igra zbog povrede koljena, tako da je pred njim prvo period rehabilitacije, a tek onda i povratka na teren.

Podsjetimo, u dresu Partizana odigrao je 72 utakmice i zabilježio 13 golova i pet asistencija i osvojio je jedan Kup.

