Sjećate li se Filipa Stevanovića? Siti ga kupio u Partizanu za 8,5 miliona, sad se vraća u Srbiju

Nekada najveći talenat srpskog fudbala Filip Stevanović mogao bi da se vrati pošto mu ističe ugovor sa Mančester sitijem.

Nekada najveći talenat srpskog fudbala Filip Stevanović mogao bi da se vrati u srpski fudbal. Njemu će ovog ljeta isteći ugovor koji ima sa Mančester sitijem, i koji sigurno neće biti produžen, a navodno bi Novi Pazar mogao da mu bude utočište u pokušaju da oživi karijeru, prenosi "Sport Klub".

Saradnja bi pak mogla da otpočne već ove zime i Novi Pazar zainteresovan je da Stevanovića vrati na šest mjeseci, poslije čega bi dve strane opet sjele za sto i odlučile šta je najbolje za njih.

Ko je Filip Stevanović?

Fudbaler iz Arilja otišao je iz Partizana u Mančester siti u zimu 2021. godine. Tada su "građani" za 18-godišnjaka izdvojili čak 8,5 miliona evra i prvo su ga ostavili šest mjeseci u Humskoj, a zatim odlučili da ga šalju redom na pozajmice gdje bi trebalo da se razvija. Međutim, nijedna od ovih pozajmica - Herenven, Santa Klara, RKC i Lomel - nije bila uspješna po Stevanovića, koji je tamo postao poznatiji po fotografijama s Instagrama i "skupom životu" nego po učinku.

Trenutno je u Belgiji u Lomelu, gdje ne igra zbog povrede koljena, tako da je pred njim prvo period rehabilitacije, a tek onda i povratka na teren.

Podsjetimo, u dresu Partizana odigrao je 72 utakmice i zabilježio 13 golova i pet asistencija i osvojio je jedan Kup.