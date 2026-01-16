"Gvardioli sam poklonio flašu viskija, rekao mi je da to ne pije": Trener nije znao šta je Pepova slaba tačka

Trener Eksitera Geri Koldvel otkrio je da je Pepu Gvardioli dao flašu visikija i da mu je on rekao da ne pije viski.

Mančester siti bio je nemilosrdan u FA Kupu pošto je demolirao ekipu Ekstiera (10:1). Trećeligaški tim nije imao ni promil šanse u ovom meču, a trener ekipe Geri Koldvel napravio je jednu grešku poslije svega toga. Nije znao da Pep Gvardiola pije vino i da mu je to "slaba tačka".

"Poklonio sam Pepu flašu dobrog škotskog viskija. Rekao mi je da ne pije viski. Odgovorio sam mu 'možda bi počeo da si izgubio 10:1'. Stvarno je bio lijep momenat, popričao sam sa njim i čuo kako razmišlja jedan od najboljih menadžera svih vremena", objasnio je Koldvel.

Ubjedljiv trijumf Sitija izazvao je buru na društvenim mrežama, jer su pojedini navijači smatrali da je trebalo da stanu ranije i da ne ponižavaju rivala sa 10 golova.

"Zahvalio sam se Pepu što je izveo skoro najbolji tim na teren, jer smo dobili cjelokupno iskustvo igranja protiv Sitija. Igrali smo protiv najboljeg tima i sada znamo kako elitni fudbal izgleda. Možemo mnogo toga da naučimo iz ovoga", zaključio je Koldvel.