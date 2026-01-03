Liga šampiona se oglasila zbog Crvene zvezde: "Kako da objasnim?"

Liga šampiona prisjetila se trenutka iz 2019. kada su se u Beogradu sastali Crvena zvezda i Totenhem

Crvena zvezda je u prethodnim sezonama postala stalni učesnik evropskih takmičenja, a u periodu od posljednjih osam godina čak četiri puta je igrala u grupnoj fazi Lige šampiona. Jedan detalj iz tog perioda ponovo je privukao pažnju najjačeg evropskog klupskog takmičenja, pa su to riješili da podijele i na društvenim mrežama.

Liga šampiona se oglasila povodom jednog gola sa utakmice Crvene zvezde i Totenhema, odigrane 6. novembra 2019. godine na stadionu Rajko Mitić. Bio je to meč grupne faze u kojem su crveno-bijeli igrali protiv Totenhema, Bajerna i Olimpijakosa, a ekipa iz Londona je tada u Beogradu slavila ubjedljivim rezultatom 4:0.

Iako je rezultat bio jasan, prvi gol na tom susretu ostao je upamćen kao jedan od najneobičnijih u posljednjih nekoliko godina. U 34. minutu lopta je najprije pogodila stativu, potom je izbijena sa gol-linije, zatim je prečka još jednom spasla Zvezdu, da bi se u gužvi najbolje snašao Đovani lo Selso i uspio da pošalje loptu u mrežu.

I šest godina kasnije i dalje se priča o nevjerovatnom golu koji se tog dana dogodio na Marakani. Zbog toga je Liga šampiona na svom instagram nalogu podijelila video i zapitala. Upravo zbog tog haotičnog trenutka, Liga šampiona je ponovo objavila snimak gola, uz komentar: "Kako da objasnim ovaj gol" i emotikon koji se pita.

Prisjetite se čuvenog gola: