"Ovo je bruka i sramota": Izgleda da je i Halandu dosta Pepa Gvardiole i njegovog fudbala

Izgleda da je i Erlingu Halandu prekipjelo da bude jedini kritikovan za loše igre Mančester sitija.

Izvor: Twitter/footballontnt/Screenshot

Erling Haland nije poznat po dugom jeziku ili bombastičnim izjavama, međutim izgleda da ga je poraz Mančester sitija u njegovoj domovini Norveškoj ozbiljno zabolio. Holand je bio vrlo nezadovoljan pošto je Bode Glimt slavio 3:1 (mogao je i ubjedljivije), što je ko zna koja po redu loša utakmica Mančester sitija.

Uglavnom se kritike svode na to da je Haland bio izolovan, ili da je promašio neku od rijetkih šansi koju je Siti napravio, međutim Norvežanin ističe da moraju i neki drugi da preuzmu odgovornost - kao što i sam to čini.



"Mislim da smo dali sve od sebe, ali očigledno nešto nedostaje", rekao je Haland za "TNT" poslije poraza u Norveškoj na hladnoći na kakvu nisu navikli u Sitiju: "Preuzimam punu odgovornost, zajedno sa Rodrijem, Rejndersom, kao i ostalim našim iskusnim igračima. Ne želim da krivim nikoga, ali moramo da preuzmemo veću odgovornost jer na kraju ovo jednostavno nije dovoljno dobro."

"Mi smo Mančester siti. Ne možemo da idemo unaokolo i da ne pobjeđujemo utakmice. Ne bi smjelo ovako da bude i na kraju - zasluženo je pobijedio Bode/Glimt", naglasio je Haland.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Mančester siti je daleko od titule u Premijer ligi (zaostaje sedam bodova za Arsenalom), a u Ligi šampiona zauzima sedmo mjesto i boriće se da ostane u najboljih osam što znači jednu nokaut rundu manje: "Nemam odgovore i preuzimam punu odgovornost za to što nismo postigli golove. Sve što mogu jeste da se izvinim svakom navijaču Mančester sitija koji je danas putovao, jer je ovo bila bruka i sramota", dodao je Haland i rekao da "nema odgovore" šta se dešava sa Sitijem.

Erling Haland (25) inače ove sezone igra odlično i na 31 utakmici je postigao 26 golova i zabilježio je još četiri asistencije. Inače, sve glasnije se priča o njegovom odlasku u Real Madrid na kraju sezone, kao i odlasku Pepa Gvardiole.