Gol sezone ostavio Pepa Gvardiolu bez teksta - i titule? Magija Dominika Solankea mogla bi da riješi prvenstvo

Totenhem se vratio iz mrtvih protiv Mančester sitija i izborio remi (2:2) prelijepim golom Dominika Solankea.

Napadač Totenhema Dominik Solanke dao je jedan od najljepših golova sezone u remiju protiv Mančester sitija, 2:2. Udarcem petom, u trku, šokirao je favorita i njegovog golmana Đanluiđija Donarumu. Ekipa Pepa Gvardiole nije se od toga oporavila do kraja i napustiće London sa osvojenim bodom, iako je imala prednost 2:0.

Ovim pogotkom, Solanke je pomogao i lideru Arsenalu, koji je ovog vikenda pobjedom protiv Lidsa u gostima (4:0) odmakao šest bodova drugoplasiranom Mančester sitiju.

Pogledajte Solankeov gol i uživajte:

Novi štoper Mančester sitija Mark Geji, doskorašnji kapiten Kristal Palasa, tragičar je "građana" jer je Solanke praktično njegovom nogom dao gol za 1:2 u 53. minutu. U 70. minutu Totenhem je izjednačio posle Geijeve intervencije na polovini ne terena i dodavanja glavom "nikome", u prostor između saigrača Nika O'Rajlija i Nika Gonzalesa.

Nijedan od njih dvojice nije prihvatio loptu, već je prvi do nje stigao Konor Galager, koji je prije dvije nedjelje prešao u Totenhem iz Atletiko Madrida. Iznio ju je do desne ivice kaznenog prostora, centrirao i uslijedio je jedan od momenata karijere Dominika Solankea - majstorski gol za konačnih 2:2.

Siti je u prvom poluvremenu imao prednost 2:0 golovima Rajana Šerkija i Antoana Semenja, januarskog pojačanja iz Bornhmuta, ali to vođstvo nije bilo dovoljno da Gvardiolin tim mirno privede meč kraju. Zato bi današnji dan mogao da ima ogroman značaj u borbi za titulu, u kojoj Arsenal diktira ritam i grabi ka svom prvom naslovu prvaka još od 2004. godine i "nepobjedivih" Arsena Vengera.