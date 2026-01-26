Premijer liga na TV Arena sport i u narednoj deceniji: Produžen ugovor o prenosima najjače lige na svijetu

Premijer liga ostaje na TV Arena sport do 2034. godine.

Izvor: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia

Kompanija Telekom Srbija i TV Arena sport kao njen sastavni dio obavijestile su sve ljubitelje fudbala, posebno onog najboljeg, da je ugovor o prenosima utakmica engleske Premijer lige produžen do 2034. godine, čime je potvrđena neprikosnovena liderska pozicija na sportskoj i medijskoj mapi ovog dijela Evrope.

"Produženjem ugovora sa Premijer ligom, medijska kuća Arena Channels Group odnosno TV Arena sport dodatno učvršćuju svoju dominaciju kao najveća sportska medijska kuća u regionu. Gledaoci će i u narednoj deceniji moći isključivo na Areni sport da prate najveće i najvatrenije derbije engleskog fudbala - čuvene duele dva mančesterska giganta, Junajteda i Sitija, klasik sjevernog Londona između Arsenala i Totenhema, najveći ostrvski rivalitet koji čine Liverpul i Mančester junajted, zatim 'Mersisajd derbi', a tu su i Čelsi, Aston Vila, Notingem Forest i mnogi drugi klubovi čiji susreti nedvosmisleno definišu globalni fudbalski spektakl", navedeno je.

Posebnu dimenziju Premijer ligi daju i igrači sa prostora Srbije i regiona, ostavljajući snažan pečat na Ostrvu. Domaću publiku posebno raduju nastupi Nikole Milenkovića u Notingem Forestu i Saše Lukića u Fulamu, dok region sa ponosom prati vrhunske partije Joška Gvardiola i Matea Kovačića u dresu Mančester sitija. Njihovo prisustvo dodatno povezuje publiku u regionu sa najelitnijim fudbalskim takmičenjem na svijetu.

"Učvrstili smo svoju lidersku poziciju"

Izvor: David Klein / imago sportfotodienst / Profimedia

Zadovoljstvo produženjem saradnje sa najatraktivnijim takmičenjem na svijetu nije krio ni generalni direktor Arene Nebojša Žugić.

"Sa ponosom ističem da smo, na obostrano zadovoljstvo, saradnju sa najboljom fudbalskom ligom na svijetu produžili do 2034. godine. Ovim ugovorom učvrstili smo svoju lidersku poziciju na sportskom medijskom nebu u regionu i svojim gledaocima potvrdili da ćemo im i dalje omogućiti da sve najbolje od sporta gledaju na jednoj adresi, na našoj i njihovoj Areni."

"Sjajan partnerski odnos koji smo izgradili sa partnerima iz Engleske, dodatno ćemo unaprijediti u godinama pred nama, omogućujući na taj način našim gledaocima i nove sadržaje i neka nova iznenađenja. Hvala našim partnerima iz EPL na sjajnoj saradnji, hvala Telekomu Srbija na ogromnoj podršci i hvala našoj publici na povjerenju koje smo i ovaj put opravdali", istakao je prvi čovjek Arena Channels Group.

Gledanost Premijer lige na kanalima TV Arena sport iz sezone u sezonu bilježi rekordne rezultate. Tradicionalni subotnji termin od 16.00 časova, kada se igra gro utakmica kola, redovno ostvaruje izuzetne rejtinge i šerove koji, bez pretjerivanja, "paraju nebo", potvrđujući da je Premijer liga centralni sportski događaj vikenda, a isto važi i za jedinstvene i prepoznatljive multiprenose ovog takmičenja.

Cijeli projekat realizuje se uz snažnu podršku kompanije Telekom Srbija, koja zajedno sa Arena Channels Group kontinuirano ulaže u vrhunski sportski sadržaj, najmoderniju tehnologiju i produkciju, sa jasnim ciljem - da gledaocima obezbijedi najbolje moguće sportsko iskustvo.

Najveći derbiji, najveće svjetske zvijezde i fudbal najvišeg nivoa - sve to, ekskluzivno i samo na TV Arena Sport, do 2034. godine.