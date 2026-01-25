Dejvid Bekam hitno poslao poruku sinu: Odgovorio mu je na Instagramu, počela prozivka

Dejvid Bekam oglasio se poslije pobjede Mančester junajteda prozivkom za svog sina

Mančester junajted ostvario je najveću pobjedu sezone, protiv Arsenala u Londonu, a legenda kluba Dejvid Bekam (50) odmah se oglasio na društvenim mrežama - prozivkom za sina Romea (23).

Za razliku od slavnog oca, đaka i velikana Mančester junajteda, Romeo je učio fudbal u Arsenalovoj akademiji i navijač je tog kluba. Zato mu je očekivano teško pao poraz.

"Romeo, da li si OK?", pitao je Dejvid Bekam sina, uz svoju fotografiju u dresu Junajteda.

"Nemoj previše da se 'ložiš', obrati pažnju na razmak", odgovorio mu je sin, uz fotografiju tabele, na kojoj se vidi da je Arsenal i dalje čak 12 bodova ispred Junajteda.

"Kao što bi šef (Aleks Ferguson) rekao, vrijeme je kada zadnjice škripe", rekao je Bekam, u doslovnom prevodu, aludirajući na ponovo otvorenu borbu za titulu.

Romeo pokušao da bude fudbaler, nije uspio

Kao Arsenalov đak, Romeo Bekam postao je u akadademiji "tobdžija" 2014. godine prekobrojan. Priznao je da ga je taj neuspjeh pogodio i da poželio da ostavi fudbal. Poslije toga je pokušavao u očevom klubu Interu iz Majamija, dobio je 2023. godine šansu i u Brentfordu, ali nije uspio da postane profesionalni fudbaler.

Od tada je bio aktivan kao model, pa je na nedjelji mode u Milanu bio model Versačea.

Sa najstarijim sinom Bekam ima veliki problem

Dok uživa u javnoj navijačkoj "prozivci" sa srednjim sinom, odnos sa najstarijim Bruklinom (26) stvara velike probleme slavnom ocu.

Bruklin je ovog januara istupio u javnost i optužio roditelje da pokušavaju da preuzmu potpunu kontrolu nad njegovim životom i nad njegovim brakom, koji navodno pokušavaju da "unište".

Uprkos navodnim pokušajima Dejvida Bekama i njegove supruge Viktorije da se taj odnos izgladi, Bruklin je naveo da oni samo iznose "gomilu laži" u medijima da bi sačuvali svoj ugled "perfektne porodice", u kojoj je "brend Bekam" uvijek na prvom mjestu, kako je napisao.

Dejvid Bekam nije htio da javno odgovara na te optužbe.