logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejvid Bekam hitno poslao poruku sinu: Odgovorio mu je na Instagramu, počela prozivka

Dejvid Bekam hitno poslao poruku sinu: Odgovorio mu je na Instagramu, počela prozivka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejvid Bekam oglasio se poslije pobjede Mančester junajteda prozivkom za svog sina

Dejvid Bekam prozvao sina Romea nakon pobjede Mančester junajteda Izvor: Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Mančester junajted ostvario je najveću pobjedu sezone, protiv Arsenala u Londonu, a legenda kluba Dejvid Bekam (50) odmah se oglasio na društvenim mrežama - prozivkom za sina Romea (23).

Za razliku od slavnog oca, đaka i velikana Mančester junajteda, Romeo je učio fudbal u Arsenalovoj akademiji i navijač je tog kluba. Zato mu je očekivano teško pao poraz.

"Romeo, da li si OK?", pitao je Dejvid Bekam sina, uz svoju fotografiju u dresu Junajteda.

"Nemoj previše da se 'ložiš', obrati pažnju na razmak", odgovorio mu je sin, uz fotografiju tabele, na kojoj se vidi da je Arsenal i dalje čak 12 bodova ispred Junajteda.

"Kao što bi šef (Aleks Ferguson) rekao, vrijeme je kada zadnjice škripe", rekao je Bekam, u doslovnom prevodu, aludirajući na ponovo otvorenu borbu za titulu.

Romeo pokušao da bude fudbaler, nije uspio

Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao Arsenalov đak, Romeo Bekam postao je u akadademiji "tobdžija" 2014. godine prekobrojan. Priznao je da ga je taj neuspjeh pogodio i da poželio da ostavi fudbal. Poslije toga je pokušavao u očevom klubu Interu iz Majamija, dobio je 2023. godine šansu i u Brentfordu, ali nije uspio da postane profesionalni fudbaler.

Od tada je bio aktivan kao model, pa je na nedjelji mode u Milanu bio model Versačea.

Sa najstarijim sinom Bekam ima veliki problem

Dok uživa u javnoj navijačkoj "prozivci" sa srednjim sinom, odnos sa najstarijim Bruklinom (26) stvara velike probleme slavnom ocu.

Bruklin je ovog januara istupio u javnost i optužio roditelje da pokušavaju da preuzmu potpunu kontrolu nad njegovim životom i nad njegovim brakom, koji navodno pokušavaju da "unište".

Uprkos navodnim pokušajima Dejvida Bekama i njegove supruge Viktorije da se taj odnos izgladi, Bruklin je naveo da oni samo iznose "gomilu laži" u medijima da bi sačuvali svoj ugled "perfektne porodice", u kojoj je "brend Bekam" uvijek na prvom mjestu, kako je napisao.

Dejvid Bekam nije htio da javno odgovara na te optužbe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester junajted Dejvid Bekam Arsenal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC