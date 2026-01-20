logo
Prvo oglašavanje Dejvida Bekama nakon svađe sa sinom: Bruklin ga javno prozivao, a evo šta kaže bivši fudbaler

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Dejvid Bekam govorio je o uticaju društvenih mreža na djecu.

Dejvid Bekam o svađi sa sinom Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvid Bekam prekinuo je ćutanje nakon Bruklinovih šokantnih tvrdnji iznijetih u ponedjeljak uveče, rekavši da su njegova djeca na društvenim mrežama "pravila greške".

Govoreći uživo u finansijskom programu CNBC-ja, "Squawk Box", Dejvid je rekao:

"Uvijek sam govorio o društvenim mrežama i moći društvenih mreža… i u dobrom i u lošem smislu. Ono čemu djeca danas imaju pristup može biti opasno. Ali ono što sam lično primijetio, naročito kod svoje djece, jeste da društvene mreže koriste iz pravih razloga", rekao je bivši fudbaler.

"Uspio sam da iskoristim svoju platformu i broj ljudi koji me prate, za UNICEF. I to je bilo najmoćnije sredstvo da se ljudi upoznaju sa onim što se širom svijeta dešava djeci. I pokušao sam da isto uradim i sa svojom djecom – da ih edukujem. Prave greške, ali djeci je dozvoljeno da prave greške. Tako uče. To je ono što pokušavam da naučim svoju djecu – ponekad morate da im dozvolite i da naprave te greške“, prenosi Daily Mail.

Njegove riječi uslijedile su dan nakon što se Bruklin oglasio na Instagramu i insistirao da nema želju da se pomiri sa porodicom, navodeći da se "po prvi put u životu" zauzima za sebe.

Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc (31) nalaze se u centru porodičnog razdora, zbog kog su posljednjih mjeseci ignorisali sva važna porodična okupljanja, uključujući jubilarni 50. rođendan njegovog oca Dejvida, kao i dodjelu viteške titule.

(Kurir/ MONDO)

Tagovi

Dejvid Bekam

