Porodična drama Bekamovih: Bruklin tvrdi da ga je majka osramotila na vjenčanju

Bruklin Bekam je potvrdio brojna nagađanja medija o kojima se samo šuškalo godinama unazad

Bruklin Bekam je od vjenčanja sa Nikolom Pelc postao "crna ovca" u slavnoj familiji, ali i medijima. Godinama se piše o tome da je uzeo ženino prezime, i zbog bogate nasljednice riješio da se odrekne porodice, a u prilog ovim tvrdnjama su išli i brojni izvještaji da izbjegava porodična okupljanja i da su ga rođena braća otpratila s mreža.



Juče je prvi put riješio da se oglasi povodom silnih novinskih natpisa i demantuje većinu stvari koje su nanijele štetu njegovom ugledu, a potom iznese eksplozivne tvrdnje o porodici "koja obožava sponzorstva i slikanje".

Bekam je u jednom dijelu obraćanja na Instagramu, riješio da progovori o danu kada se vjenčao sa Nikolom Pelc, kada ga je majka Viktorija žestoko osramotila.

Pjevač Mark Entoni, prijatelj porodice Bekam, ponudio se da nastupi kao svadbeni poklon. Neposredno prije početka pjesme, pozvao je Bruklina na binu, a zatim najavio: "Najljepša žena u prostoriji večeras, dođi gore... Viktorija Bekam!"

Bruklin tvrdi da je taj trenutak trebalo da bude rezervisan isključivo za njega i njegovu suprugu.

"Računao sam na romantičan trenutak sa svojom ženom. Umjesto toga, moja mama je čekala da pleše sa mnom. Igrala je vrlo neprikladno sa mnom pred svima. Nikada u životu mi nije bilo neprijatnije niti sam bio više ponižen."

On je dodao i da je Viktorija u posljednjem trenutku odbila da dizajnira Nikolinu vjenčanicu, iako je ranije to obećala, kao i da mu je porodica na samoj svadbi govorila da njegova buduća supruga "nije krv" i "nije porodica".

