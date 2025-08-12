Bekamovi saznali za vjenčanje sina iz medija: Bruklin se "odrekao porodice"?

Njihov najstariji sin se sve više udaljava od porodice otkako je ignorisao očev 50. rođendan, a sada strahuju da je ovo posljednji udarac za njih.

Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Viktorija i Dejvid Bekam strahuju da se njihov najstariji sin Bruklin "odrekao porodice“ nakon što nije pozvao nijednog člana porodice na tajno obnavljanje zavjeta.

Bruklin i njegova supruga Nikola Peltc, koji su se prvi put vjenčali 2022. godine, rekli su "da" po drugi put 2. avgusta u okrugu Vestčester, i to pred njenom porodicom koja je imala ključne uloge tokom ceremonije, dok Bekamovi nisu bili nigdje na vidiku.

Nikola je za taj poseban dan obukla vjenčanicu svoje majke iz 1985. godine, dok je njen otac Nelson, star 83 godine, imao čast da vodi ceremoniju.

Roditelji Bruklina, kao i njegova braća Romeo (22), Kruz (20) i sestra Harper (14), navodno su za ovaj događaj saznali tek nakon što su o njemu pročitali na jednom američkom portalu.

Njihov najstariji sin se sve više udaljava od porodice otkako je ignorisao očev 50. rođendan, a sada strahuju da je ovo posljednji udarac za njih.

Izvor: YES Market Media/Shutterstock

"Ovo je bio poslednji udarac za Dejvida i Viktoriju. Posebno je Dejvidu bilo bolno da vidi kako Nelson ima tako važnu ulogu na ceremoniji. Nijedan član porodice, uključujući više od 30 članova šire porodice, nije znao za vjenčanje niti je bio pozvan. Njegovi baka i deda su slomljeni, jer je Bruklin oduvijek bio posebno blizak s njima", rekao je izvor i dodao:

"Izgleda okrutno i zlonamjerno. Ovo više nije igra – otišlo je predaleko. Ovo je porodica koja ima osjećaj da je izgubila svog dragocjenog sina i ne vidi način da ga vrati. Iskreno, sada se pitaju zašto uopšte želi da zadrži prezime ‘Bekam’ – da li će preći na ‘Peltc’? Da li je 2. avgust 2025. dan kada je Bruklin formalno objavio da više nije dio porodice Bekam? Zaista tako izgleda", navodi izvor za "TheSun".

Prvo vjenčanje i skandal

Bruklin i Nikola su se prvi put vjenčali na raskošnoj ceremoniji od tri miliona funti 2022. godine, kada su se odnosi s njegovim roditeljima počeli kvariti uoči velikog dana.

Nakon što je te godine odbila vjenčanicu koju je dizajnirala njegova majka Viktorija i odlučila da nosi haljinu modne kuće "Valentino" – potez koji nije bio dobro prihvaćen – Nikola je ponovo odbila svoju svekrvu i ovog puta obukla vjenčanicu svoje majke Klaudije iz mladosti.

Izvor: Instagram

To je snažna poruka s kojima su se Bruklin i Nikola posljednjih mjeseci sve više udaljavali od njegove porodice.

Sve vrijeme, Bekamovi su navodno bili povređeni ponašanjem porodice Peltc još 2022. godine, jer su imali osjećaj da oni preuzimaju kontrolu nad vjenčanjem.

(MONDO)