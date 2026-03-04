Jedna "lijena" frizura iz 90-ih je hit proljeća: Stoji svima, pravi se za 5 minuta i briše godine

Dugi "lijeni bob" je najmodernija frizura za proljeće 2026. godine, stoji svakom licu, pravi se lako i brzo, a djeluje mladalački nehajno.

Izvor: Shutterstock

Da je moda ciklična, nova sezona to opet dokazuje - a sada se na modne piste vraćaju trendovi iz 20, i s početka 21. vijeka. A to se odnosi i na modu i na trendove ljepote i frizure. Među njima je i dugi bob, inspirisan izgledom ikona stila 90-ih, od Naomi Kembel do Džulije Roberts. Ovu frizuru već su prigrlile Lili Kolins i Selena Gomez, ali mnoge druge influenserke.

Dakle, ako želite da eksperimentišete sa svojim izgledom ovog proljeća i spremni ste za nešto radikalnije, preporučuje se da isprobate trendi dugi bob, koji odgovara svakom obliku lica i tipu kose. Precizne frizure, baš kao i precizni izgledi, odavno su prošlost.

Dakle, ako volite opuštene izgled u oblačenju, definitivno ćete voljeti ovog proljeća popularni "lijeni bob".

Ako ste dugo sanjali da se ošišate na bob, ali niste imali hrabrosti da se odlučite za njega, ova frizura je najbolja opcija koju treba isprobati.

Zašto?

Jednostavna je i pravi se za 5 minuta.

Nije ni previše kratka ni previše duga. Dakle, ako već imate dugu kosu, nova frizura neće biti drastična promjena.

Takođe možete da je vežete u rep ili pravite niske punđe.

Još jedna prednost dugog boba je to što odgovara svim tipovima kose.

Svako može da kreira svoj stil: ravan, elegantan ili kovrdžav - sve zavisi od vaših preferencija.

Podjednako važno, ova frizura ostavlja prostora za maštu - na primjer, možete eksperimentisati sa slojevima. To će vašoj frizuri dodati više pokreta i volumena.

Pogledajte u našoj galeriji kako se nosi šik frizura:

Kako stilizovati trendi lijeni bob?

Sve zavisi od toga šta volite. I to je još jedna definitivna prednost ove frizure: nudi puno prostora za eksperimentisanje.

Možete, na primjer, da se odlučite za volumen u korijenu ili za opuštene lokne, što se može postići peglom za kosu velikog prečnika.

Ukratko, postoji bezbroj opcija.

A ako ne želite da provodite mnogo vremena stilizujući kosu, ne treba da brinete - jedan od najvećih trendova sezone je ležerno oblikovanje, što je posebno relevantno za lijenje luksuzne izglede. Dužina lenjog boba je savršena za ovaj prirodni stil.

Koji god stil da izaberete, ne zaboravite na negu bez ispiranja i zaštitu od toplote, koji su neophodni za održavanje zdrave i negovane kose.

