Ovih 6 frizura se lako održava, a savršene su za žene od 50+: Osušite i razbarušite kosu, a djeluje luksuzno

Izvor Sensa
0

Neke frizure imaju moć da obrišu godine - ovih 6 se lako održava, savršene su za žene od 50+, a zgodne za svaki dan, ali i za svečane prilike.

6 frizura koje se lako održavaju Izvor: Shutterstock
  • Postoje frizure koje se lako održavaju, a savršene za žene od 50+.
  • Ima ih 6, stvorene su i za crveni tepih, ali i za svaki dan - operete i osušite kosu, razbarušite je i gotovo.

Kako dublje ulazimo u 2026, trend u stilizovanju kose pomjera se ka tihom luksuzu i jednostavnosti. Za žene starije od 50 godina cilj je da pronađu stil koji izgleda sofisticirano i promišljeno, a da ne zahtijeva sat vremena stilizovanja svakog jutra. Bilo da se suočavate sa promjenama u teksturi kose ili jednostavno želite da malo vratite vrijeme, prava frizura može djelovati kao prirodni lifting lica, uz minimalno održavanje.

Od crvenog tepiha do svakodnevnih prilika, ovo je 6 najlaskavijih frizura koje se lako održavaju, a osmišljene su da vam podare mladalački izgled i osjećaj, a bez napora.

1. Slojeviti dugi bob

Dugi bob ili "lob“ i dalje ostaje zlatni standard svestranosti. Dužina između brade i ključne kosti predstavlja savršenu sredinu za dame koje nisu spremne na drastično šišanje.

3 najbolje frizure za lifting efekat posle 60
Izvor: Shutterstock/DFree

Zašto ima efekta: Dovoljno je dug da se može vezati u elegantan rep ili punđu, a dovoljno kratak da se lako osuši na vazduhu. 
Profesionalni savjet: Tražite "nevidljive slojeve“ (ghost layers) kako biste dobili unutrašnji pokret i volumen bez istanjivanja krajeva.

2. Klasični stepenasti bob

Bezvremeni favorit s razlogom - bob je u 2026. dobio modernu verziju sa mekšim, zaobljenim ivicama. Za razliku od nekadašnjih oštrih i ravno sječenih bob frizura, ova varijanta stavlja akcenat na uokvirivanje lica.

Zašto ima efekta: Odlično se uklapa uz prirodni prelaz u sedu kosu. Slojevi pomažu da se prikriju proređena mjesta stvarajući iluziju gustine na temenu.

3. Razbarušeni piksi

Za žene koje žele "operi i kreni“ stil života, piksi frizura je nenadmašna. Ove godine trend se udaljava od krutog, geliranog izgleda i okreće mekšim, lepršavim teksturama.

Zašto ima efekta: Odmah ističe jagodice i oči. Za stilizovanje je obično dovoljna mala količina paste za teksturu.

4. Moderni šag

Povratak stila iz sedamdesetih i dalje je snažan u 2026. Moderni šag koristi isprekidane slojeve i mekane šiške kako bi stvorio ležeran, kul izgled koji zapravo izgleda sve bolje kako kosa raste.

Zašto ima efekta: Prihvata prirodne talase i kovrdže umjesto da se bori protiv njih. To je savršen neuredno sređen stil koji ne zahtijeva upotrebu toplote.

5. Mekane zavjesa šiške sa kosom srednje dužine

Ako želite da zadržite dužinu, dodavanje zavjesa šiški najjednostavniji je način da osvježite izgled. Ove šiške se razdvajaju po sredini i blago padaju sa strane, uokvirujući lice poput zavese.

Zašto ima efekta: Postepeno izrastaju i stapaju se sa slojevima oko lica, što znači da možete praviti duže pauze između odlazaka u salon u poređenju sa klasičnim ravnim šiškama.

6. Taper šišanje s prirodnom teksturom

Sve više žena u 2026. prihvata svoju prirodnu teksturu kose - bilo da su u pitanju sitne kovrdže ili lagani srebrni talasi. Ova frizura je kraća sa strane i pozadi, dok na vrhu ostaje više volumena.

Zašto ima efekta: To je odvažan i samouvjeren izgled koji ističe strukturu lica i zahtijeva minimalno svakodnevno stilizovanje.

Tagovi

frizura kosa

