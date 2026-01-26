logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vazdušni piksi je hit frizura 2026. koja podmlađuje: Idealna za tanku i prorijeđenu kosu

Vazdušni piksi je hit frizura 2026. koja podmlađuje: Idealna za tanku i prorijeđenu kosu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
0

Recite zbogom bobu, hit je vazdušni piksi - kratka frizura 2026. koja briše godine i vraća kosi volumen.

Moderna air pixie frizura Izvor: Shutterstock
  • Recite zbogom bobu i klasičnoj piksi frizuri - hit je vazdušni piksi - moderna mladalačka kratka frizura za 2026.
  • Stil je pogodan za tanku i prorijeđenu kosu, jer daje volumen i osvježava izgled

Pročitajte još

Recite zbogom bobu i klasičnoj piksi frizuri i pogledajte hit frizuru - vazdušni piksi (air pixie), modernu, laganu i mladalačku kratku frizuru koja će obilježiti 2026. A stil je posebno pogodan za tanku i prorijeđenu kosu, jer vizuelno daje više volumena i osvježava izgled, naročito nakon 50. godine - zbog efekta podmlaživanja i brisanja godina. 

Trendovi frizura za 2026. ponovo su stavili akcenat na kratku kosu. Iako se frizure srednje dužine vraćaju u modu, bob i kratke varijante i dalje dominiraju - naročito kao praktično rješenje za obnavljanje zdrave kose i oslobađanje od oštećenih ili farbanih krajeva. Žene sve više prepoznaju oslobađajuću moć kratke kose, a trend će se samo pojačavati tokom 2026, istakao je frizer Majkl Lendon za Stylist.

Izvor: Shutterstock

Među bezvremenskim kratkim frizurama, piksi ostaje favorit, ali u osvježenom izdanju. Umjesto stroge forme, nova verzija donosi lakoću i pokret.

"Vidjećemo više prozračnih, teksturiranih frizura - laganih, gotovo lepršavih", objašnjava Lendon, izdvajajući "vazdušni piksi" kao ključni trend godine.

Vazdušni piksi: najmodernija piksi frizura za 2026.

Ako želite frizuru koja zahtijeva minimalno održavanje, pomaže u prelaznom periodu nakon prestanka farbanja ili jednostavno donosi promjenu, vazdušni piksi je savršen izbor. Ova frizura zadržava osnovu klasičnog piksija - duže pramenove na vrhu i kraće strane i potiljak - ali uz znatno mekšu i moderniju obradu.

Ključ je u slojevitom šišanju i proređivanju, koji smanjuju težinu kose i stvaraju prirodan volumen. "Moderna piksi frizura je nježna, ženstvena i izuzetno prilagodljiva“, ističu frizeri. Upravo ta lakoća čini vazdušni piksi elegantnim, jednostavnim za stilizovanje i izrazito podmlađujućim.

Kako stilizovati vazdušni piksi 2026?

Da bi frizura u potpunosti došla do izražaja, važno je istaći njen prozračan volumen. Umjesto savršeno zaglađene kose, birajte opuštene stilove - blago feniranje, prirodne talase ili diskretne lokne koje dodaju pokret.

Nakon pranja, kosu osušite okrenutu naopačke kako biste podigli korijen i dobili dodatni volumen. Zatim se odlučite za brzo, prirodno sušenje ili blago feniranje koje neće ugušiti teksturu. Cilj je lagan, razigran izgled koji naglašava ležernu eleganciju ove frizure.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:58
STEPENASTO ŠIŠANJE NAJBOLJA FRIZURA ZA ŽENE 50+
Izvor: TikTok/bishop_branding
Izvor: TikTok/bishop_branding

Pročitajte još

Tagovi

frizura stil moda trendovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA