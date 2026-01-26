Vazdušni piksi je hit frizura 2026. koja podmlađuje: Idealna za tanku i prorijeđenu kosu

Recite zbogom bobu, hit je vazdušni piksi - kratka frizura 2026. koja briše godine i vraća kosi volumen.

Stil je pogodan za tanku i prorijeđenu kosu, jer daje volumen i osvježava izgled

Recite zbogom bobu i klasičnoj piksi frizuri i pogledajte hit frizuru - vazdušni piksi (air pixie), modernu, laganu i mladalačku kratku frizuru koja će obilježiti 2026. A stil je posebno pogodan za tanku i prorijeđenu kosu, jer vizuelno daje više volumena i osvježava izgled, naročito nakon 50. godine - zbog efekta podmlaživanja i brisanja godina.

Trendovi frizura za 2026. ponovo su stavili akcenat na kratku kosu. Iako se frizure srednje dužine vraćaju u modu, bob i kratke varijante i dalje dominiraju - naročito kao praktično rješenje za obnavljanje zdrave kose i oslobađanje od oštećenih ili farbanih krajeva. Žene sve više prepoznaju oslobađajuću moć kratke kose, a trend će se samo pojačavati tokom 2026, istakao je frizer Majkl Lendon za Stylist.

Među bezvremenskim kratkim frizurama, piksi ostaje favorit, ali u osvježenom izdanju. Umjesto stroge forme, nova verzija donosi lakoću i pokret.

"Vidjećemo više prozračnih, teksturiranih frizura - laganih, gotovo lepršavih", objašnjava Lendon, izdvajajući "vazdušni piksi" kao ključni trend godine.

Vazdušni piksi: najmodernija piksi frizura za 2026.

Ako želite frizuru koja zahtijeva minimalno održavanje, pomaže u prelaznom periodu nakon prestanka farbanja ili jednostavno donosi promjenu, vazdušni piksi je savršen izbor. Ova frizura zadržava osnovu klasičnog piksija - duže pramenove na vrhu i kraće strane i potiljak - ali uz znatno mekšu i moderniju obradu.

Ključ je u slojevitom šišanju i proređivanju, koji smanjuju težinu kose i stvaraju prirodan volumen. "Moderna piksi frizura je nježna, ženstvena i izuzetno prilagodljiva“, ističu frizeri. Upravo ta lakoća čini vazdušni piksi elegantnim, jednostavnim za stilizovanje i izrazito podmlađujućim.

Kako stilizovati vazdušni piksi 2026?

Da bi frizura u potpunosti došla do izražaja, važno je istaći njen prozračan volumen. Umjesto savršeno zaglađene kose, birajte opuštene stilove - blago feniranje, prirodne talase ili diskretne lokne koje dodaju pokret.

Nakon pranja, kosu osušite okrenutu naopačke kako biste podigli korijen i dobili dodatni volumen. Zatim se odlučite za brzo, prirodno sušenje ili blago feniranje koje neće ugušiti teksturu. Cilj je lagan, razigran izgled koji naglašava ležernu eleganciju ove frizure.

