Imate okruglo lice? Ovo je 10 najljepših frizura koje će vam sigurno savršeno stajati

Tražite savršenu frizuru za okruglo lice? Donosimo 10 modernih i laskavih frizura koje izdužuju lice i ističu jagodice.

Izvor: Shutterstock

Okruglom licu najbolje pristaju frizure koje vizuelno izdužuju i stvaraju balans.

Slojevi, razdjeljak sa strane i tekstura ključni su saveznici.

Od loba i boba do piksija – pravi kroj može potpuno promijeniti utisak lica.

Okruglo lice krase mekane, nježne crte, izražene jagodice i zaobljena brada, zbog čega često djeluje mladoliko i svježe. Ipak, izbor prave frizure može napraviti veliku razliku – cilj je istaći najljepše crte i uz nekoliko frizerskih trikova postići vizuelni balans i efekat izduženog lica.

1. Bočno začešljani bob

Povratak razdjeljka sa strane i naglašeni dugi slojevi čine bočno začešljani bob savršenim izborom za okruglo lice. "Otvara lice, skreće pažnju na jagodice i stvara iluziju dužine", objašnjava Džejkob Sirijano, frizer slavnih iz salona Perlita u Njujorku.

2. Talasi do ramena

Mekani talasi do ramena donose savršenu ravnotežu jer dodaju pokret i blage uglove koji vizuelno izdužuju lice. Izbjegavajte ravne, tupe rezove i birajte blage slojeve kako bi frizura djelovala lagano i prirodno.

Izvor: Printskrin/ Instagram/ mirja.stenbro

3. Zavjesa-šiške uz srednje dugu ili dugu kosu

Zavjesa-šiške su pravo tajno oružje za okruglo lice. Ističu jagodice i stvaraju utisak izduženijeg oblika lica, bez oštrih linija.

Pogledajte 00:15 Kako stilizovati zavesa šiške? Izvor: TikTok/ @millanef Izvor: TikTok/ @millanef

4. Moderni šeg

Moderni šeg prepoznaje se po opuštenim, isprekidanim slojevima i obilju pokreta, što pravi lijep kontrast zaobljenim crtama lica. Ključ dobrog efekta je u vertikalnim i dijagonalnim linijama koje vizuelno izdužuju lice.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

5. Dugi slojevi koji uokviruju lice

Zadržavanje dužine pomaže da lice izgleda izduženije, dok pažljivo postavljeni slojevi oko lica daju strukturu i definiciju. „Ovi slojevi djeluju poput prirodnog konturiranja – ističu jagodice i liniju vilice“, kaže frizer Bastijen Bataj.

Izvor: Printskrin/ Instagram/ myhairplay
Izvor: Printskrin/ Instagram/ blubocker
Izvor: Printskrin/ Instagram/ haircut.leila.khajevandi
Izvor: Printskrin/ Instagram/ mg_amy_
Izvor: Printskrin/ Instagram/ itsphalapa

6. Klasični bob

Klasični bob je odličan izbor za okruglo lice jer uokviruje obraze i stvara efekat užeg lica. "Kosa pada niz lice i ponaša se kao personalizovano konturiranje", ističe Darijus Pis, frizer i vlasnik salona Haja Bjuti.

Žena sa bob frizurom

Izvor: Shutterstock

7. Baterflaj kroj

Baterflaj kroj, poznat i kao kontur kroj, namijenjen je onima koji žele dugu, glamuroznu i slojevitu kosu. Ova frizura daje volumen na tjemenu i puno pokreta od sredine dužine ka krajevima.

8. Odvažni piksiji

Ako volite kratke frizure, odvažni piksiji je pun pogodak za okruglo lice. Dodavanje teksture i razigranih šiški stvara mladalački, pomalo bajkovit efekat.

Žena sa piksi frizurom

Izvor: Shutterstock

9. Mekani piksiji

Za one koji nisu ljubitelji upadljivih promjena, mekani piksiji je idealna opcija. Blagi slojevi koji uokviruju lice čine da ova frizura izgleda nježno i vrlo laskavo.

10. Asimetrični bob

Asimetrični bob je moderna verzija klasike, sa jednom stranom nešto dužom od druge. Obično je šišan pod uglom, tako da prednji pramenovi prelaze ispod brade, dok je zadnji dio kraći, što daje oštar i elegantan izgled.

(Lepa i srećna/Mondo)