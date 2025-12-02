Najtraženija frizura za 2026: Duga kosa i bob postaju prošlost, ovo je hit, a oblik lica vam sve određuje

Piksi frizura biće trend 2026. godine — otkrivamo kome najbolje pristaje i kako izabrati savršen stil prema obliku lica i teksturi kose.

Izvor: Shutterstock

Piksi frizura biće najveći trend 2026. godine, preuzimajući tron od popularnog boba.

Pristaje gotovo svakom obliku lica i teksturi kose, uz pravilno prilagođavanje dužine i slojeva.

Prilikom izbora ključni su balans proporcija, prirodna tekstura i naglašavanje najlepših crta lica.

Kratka kosa ponovo je u centru pažnje, a nijedna frizura ne utelovljuje taj trend bolje od piksi. Iako je godinama bila rezervisana za odvažne, ova šarmantna i praktična frizura doživljava globalnu renesansu. Njena nevjerovatna prilagodljivost i minimalno vrijeme potrebno za stilizovanje osvojili su srca (i glave!) trendseterki širom svijeta.

Predviđanja za 2026. godinu govore da će "pixie cut", u svojim brojnim varijantama, preuzeti primat od neprikosnovenog boba i postati kraljica frizura. Ali kako odabrati onaj savršen piksi koji će vam zaista pristajati? Odgovaramo na sva ključna pitanja.

Kome najbolje pristaje piksi frizura

Iako je uvreženo mišljenje da kratke frizure pristaju samo određenim crtama lica, istina je da je piksi nevjerovatno svestran. Ključ je u prilagođavanju šišanja tako da frizura istakne vaše najbolje karakteristike.

Tradicionalno, piksi najbolje pristaje ovalnom licu, koje se smatra idealnim oblikom jer mu pristaju gotovo sve dužine i oblici. Lijepo pristaje i srcolikom licu jer kratka kosa privlači pažnju na oči i jagodice. U ovom slučaju, piksi sa dužim šiškama počešljanim u stranu omekšava širu liniju čela.

Kraći piksi sa volumenom sa strane ili kraćim stilom na vrhu glave može stvoriti iluziju širine i skratiti lice, pa je odličan izbor za duguljasto lice.

Žena sa piksi frizurom

Izvor: Shutterstock

Kako odabrati piksi prema obliku lica

Tajne dobrog piksija leže u balansu i proporcijama. Odaberite stil koji uravnotežuje oblik vaše vilice i čela. Evo preporuka po oblicima lica:

Okrugao oblik lica: Birajte piksi sa dužim slojevima na vrhu glave i minimalnom dužinom sa strane. To vizuelno izdužuje lice.

Birajte piksi sa dužim slojevima na vrhu glave i minimalnom dužinom sa strane. To vizuelno izdužuje lice. Kockasti oblik lica: Idealno je izabrati slojeviti piksi sa zaobljenijim linijama i mekim, slojevitim šiškama. Cilj je da se omekšaju oštre linije vilice i čela, pa izbjegavajte ravne, oštre linije.

Idealno je izabrati slojeviti piksi sa zaobljenijim linijama i mekim, slojevitim šiškama. Cilj je da se omekšaju oštre linije vilice i čela, pa izbjegavajte ravne, oštre linije. Dijamant oblik lica: Piksi sa volumenom oko linije vilice ili mekanim šiškama koje lagano prekrivaju čelo ublažiće izražene jagodice.

Piksi sa volumenom oko linije vilice ili mekanim šiškama koje lagano prekrivaju čelo ublažiće izražene jagodice. Ovalan oblik lica: Možete birati bilo koji tip piksija — klasičan, undercut, "neuredan" ili veoma kratak — jer ovom obliku lica pristaje gotovo sve.

Kako odabrati prema teksturi kose

Tekstura vaše kose jednako je važna kao i oblik lica. Piksi mora biti prilagođen prirodnom padu i gustini kose kako bi održavanje bilo jednostavno.

Tanka kosa: Birajte kratak, slojevit piksi ili neuredan piksi. Slojevi dodaju iluziju punoće i volumena. Ipak, izbjegavajte previše stanjivanja.

Birajte kratak, slojevit piksi ili neuredan piksi. Slojevi dodaju iluziju punoće i volumena. Ipak, izbjegavajte previše stanjivanja. Gusta kosa: Gusta kosa idealna je za duže piksi varijante, poput piksi boba ili "undercut" piksija. Podšisavanje donjeg dijela (undercut) smanjuje volumen i olakšava stilizovanje i održavanje.

Gusta kosa idealna je za duže piksi varijante, poput piksi boba ili "undercut" piksija. Podšisavanje donjeg dijela (undercut) smanjuje volumen i olakšava stilizovanje i održavanje. Talasasta kosa: Najbolje izgleda duži, slojeviti piksi (shaggy pixie). Ostavite da talasi diktiraju teksturu. Izbjegavajte prekratke stilove koji mogu stvoriti nepoželjan trouglasti oblik.

Najbolje izgleda duži, slojeviti piksi (shaggy pixie). Ostavite da talasi diktiraju teksturu. Izbjegavajte prekratke stilove koji mogu stvoriti nepoželjan trouglasti oblik. Kovrdžava kosa: Ključ je u održavanju optimalne dužine. Frizura treba da bude ošišana tako da kovrdžama dozvoli prirodan pad, ali bez stanjivanja.

(Lepotaizdravlje.hr/ Lepa&Srećna)

