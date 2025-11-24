Jednostavne i elegantne: Svjetski stilisti otkrili hit frizure za 2026. godinu

Otkrijte najljepše trendove frizura za narednu godinu — slojevi, bob, lob i vintage volumen koji pristaje svakom tipu kose.

Izvor: PattPaulStudio/Shutterstock

Nova godina je idealan trenutak da osvježite izgled promjenom frizure i isprobate aktuelne trendove.

Slojevi, bob i lob frizure donose volumen i lako se stilizuju, dok su vintage obimne frizure savršene za dugu kosu.

Svaki stil se može prilagoditi tipu kose, pa lako možete pronaći frizuru koja naglašava vaše najbolje osobine.

Ako vam je potrebna promjena u životu, promijenite frizuru. Neka to bude jedna od vaših novogodišnjih odluka. Donosimo vam trendove koji vladaju u svijetu kose, pa budite inspirisani nekim od ovih prijedloga.

Slojevi sa teksturom

Ako je kosa prirodno ravna i bez volumena, slojevito šišanje će dodati volumen. Frizura u obliku slova U, gdje je lice uokvireno kraćim slojevima, a kosa na leđima ostaje duža, sprečava da kosa izgleda beživotno.

Lob frizura

Frizura koja svojom dužinom pogađa ključnu kost je jedna od onih koje pristaje svakom tipu kose.



Bob frizura

Ovo je odličan predlog za djevojke koje imaju tanju kosu, jer će tako izgledati gušće. Bob je, između ostalog, praktična frizura, koja se veoma lako oblikuje.

Vintage obimne frizure

Vintage obimne frizure, koje su nekada nosile glamurozne filmske dive, ponovo su u modi i sada izgledaju bolje nego ikad. Ako ste srećnica sa dugom kosom koju ne želite da skratite, ali ipak želite promjenu, predlažemo vam obimnu frizuru sa fenom koju možete dobiti uz pomoć velikih uvijača.

(Najžena/ Lepa&Srećna)