Pogrešna boja kose može dodati godine: Ove greške žene u 50-im nikako ne treba da prave

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Greške u farbanju kose mogu dodati godine licu. Saznajte koje nijanse odabrati i kako negovati kosu za mladalački izgled.

Pogrešna boja kose može dodati godine Izvor: Shutterstock
  • Pogrešna nijansa kose, previše tamna ili hladna, vizuelno dodaje godine.
  • Prečesto farbanje i agresivne hemikalije čine kosu suvom i lice umornim.
  • Pravilno biranje boje prema tenu i nježna njega osvježavaju izgled i podmlađuju lice.

Farbanje kose može biti moćan alat za osvježenje izgleda i podmlađivanje lica, ali pogrešne odluke mogu imati suprotan efekat. Nepravilno odabrana nijansa, česti tretmani ili loša nega mogu naglasiti bore, umor i stvoriti efekat postaralog lica.

1. Previše tamna ili hladna nijansa

Jedna od najčešćih grešaka je biranje previše tamne ili hladne boje. Takve nijanse "povlače" kožu i naglašavaju bore, dok topliji tonovi, sa suptilnim svjetlijim pramenovima, osvježavaju ten i podmlađuju izgled.

2. Prečesto farbanje i agresivne hemikalije

Prečesto osvežavanje boje ili korišćenje jakih hemikalija oštećuje kosu, smanjuje volumen i stvara umoran izgled. Farbanje kod kuće bez stručnog savjeta često rezultira neprirodnim nijansama koje dodaju godine licu.

Žena se farba kod frizera
Izvor: New Africa/Shutterstock

3. Zanemarivanje tena i prirodne boje kose

Neprilagođena nijansa koja ne prati vaš ten ili prirodnu boju kose može vizuelno dodati godine. Previše kontrastne ili ekstremno svijetle nijanse naglašavaju bore, dok pravilno odabrane toplije nijanse i nežni pramenovi čine da lice izgleda sveže i mladalački.

Praktičan savjet

  • Birajte boje koje prate vaš ten: Topli tonovi, diskretni pramenovi i ravnomerno nanesena boja daju mladalački i prirodan izgled.

Uz stručan savjet, pažljiv izbor nijanse i adekvatnu njegu, kosa postaje moćan saveznik u očuvanju mladalačkog izgleda.

