Kolor melting između balajaža i pramenova sakriva izrastak: Najveći trend za farbanje kose u 2026. godini

Kolor melting, nova tehnika farbanja kose nesumnjivo će se sljedeće godine nametnuti kao potpis modernog stila: suptilna, nijansirana i beskrajno šik.

Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Kolor melting je tehnika farbanja kose koja gradaciju dovodi do savršenstva. Dok balejaž (slikanje pramenova slobodnom rukom) i klasični pramenovi igraju na kontrast i svjetlosne efekte, kolor melting se zasniva na potpunoj harmoniji.

Nijanse se stapaju jedna u drugu bez vidljive granice, kao da se boja prirodno "otopila" u vlasima.

Frizer obično koristi tri do četiri nijanse, nanoseći ih od korijena do vrhova u slojevima, četkom ili rukom, gotovo kao da slika. Rezultat je fluidan prelaz, neprimjetan oku, koji podsjeća na zalazak sunca u kosi – refleksi se prelivaju i odgovaraju jedni drugima u savršenoj ravnoteži.

Za razliku od pramenova koji prave jasne linije ili balejaža koji daje ciljane svjetlosne efekte, kolor melting ništa ne izdvaja – sve se stapa, sve diše. To je boja u svom najživljem obliku, gradacija koja prati pokret kose. Tehnika je zavodljiva jer naglašava prirodnu dubinu, a daje kosi sofisticiran izgled.

Daucen Kros

Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za koga je kolor melting?

Ova metoda je idealna za one koji žele suptilnu boju i prirodan sjaj, bez efekta izrastka. Može se prilagoditi svim tipovima kose, ali najljepše dolazi do izražaja na već osjenčenim osnovama – zlatnim plavim, medenim ili svjetlucavim smeđim tonovima, baš kao što je pokazala Daucen Kros na nedavnoj reviji Viktorias Sikret.

Suki Voterhaus

Izvor: CCNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Plavuše dobijaju dubinu, brinete svilenu, gotovo baršunastu dimenziju, dok crvenokose mogu da vide kako se bakarni tonovi utapaju u njihovu boju. Ukratko, kolor melting naglašava teksturu kose – bilo da je ravna, talasasta ili kovrdžava – jer što je prirodniji pokret, to boja više "diše". Pogledajte još ideja za farbanje plave kose u galeriji slika.