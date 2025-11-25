Kolor melting između balajaža i pramenova sakriva izrastak: Najveći trend za farbanje kose u 2026. godini

Kolor melting, nova tehnika farbanja kose nesumnjivo će se sljedeće godine nametnuti kao potpis modernog stila: suptilna, nijansirana i beskrajno šik.
Kolor melting je tehnika farbanja kose koja gradaciju dovodi do savršenstva. Dok balejaž (slikanje pramenova slobodnom rukom) i klasični pramenovi igraju na kontrast i svjetlosne efekte, kolor melting se zasniva na potpunoj harmoniji.
Nijanse se stapaju jedna u drugu bez vidljive granice, kao da se boja prirodno "otopila" u vlasima.
Frizer obično koristi tri do četiri nijanse, nanoseći ih od korijena do vrhova u slojevima, četkom ili rukom, gotovo kao da slika. Rezultat je fluidan prelaz, neprimjetan oku, koji podsjeća na zalazak sunca u kosi – refleksi se prelivaju i odgovaraju jedni drugima u savršenoj ravnoteži.
Za razliku od pramenova koji prave jasne linije ili balejaža koji daje ciljane svjetlosne efekte, kolor melting ništa ne izdvaja – sve se stapa, sve diše. To je boja u svom najživljem obliku, gradacija koja prati pokret kose. Tehnika je zavodljiva jer naglašava prirodnu dubinu, a daje kosi sofisticiran izgled.
Za koga je kolor melting?
Ova metoda je idealna za one koji žele suptilnu boju i prirodan sjaj, bez efekta izrastka. Može se prilagoditi svim tipovima kose, ali najljepše dolazi do izražaja na već osjenčenim osnovama – zlatnim plavim, medenim ili svjetlucavim smeđim tonovima, baš kao što je pokazala Daucen Kros na nedavnoj reviji Viktorias Sikret.
Plavuše dobijaju dubinu, brinete svilenu, gotovo baršunastu dimenziju, dok crvenokose mogu da vide kako se bakarni tonovi utapaju u njihovu boju. Ukratko, kolor melting naglašava teksturu kose – bilo da je ravna, talasasta ili kovrdžava – jer što je prirodniji pokret, to boja više "diše". Pogledajte još ideja za farbanje plave kose u galeriji slika.
