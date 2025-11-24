Savjet Jovana Memedovića za zdravu kičmu: Najbolja je šetnja uz nošenje ranca teškog pet kilograma

Jovan Memedović je nedavno otkrio koju fizičku aktivnost smatra najkorisnijom, posebno za ljude koji su zakoračili u šestu deceniju života.

Izvor: instagram/jovanmemedovic

U razgovoru za podkast "Atlas zdravlja", kao profesor fizičkog vaspitanja, Jovan Memedović je naglasio da postoji jednostavan, a izuzetno djelotvoran vid vježbanja - šetnja po neravnom terenu uz nošenje ranca teškog najmanje pet kilograma.

"Najkorisnija je šetnja na neravnom terenu, gore-dole, s rancem težine 5, pa i više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče nazad, pogotovu uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. I to ukoliko bi uspio sedmično tri puta po sat vremena, sa tim si dosta uradio za sebe", objasnio je Memedović.

Fizička aktivnost poslije 50. godine

Prema preporukama renomiranih zdravstvenih institucija poput National Institute on Aging i Harvard Health, redovno kretanje je jedan od ključnih faktora za očuvanje vitalnosti u poznijim godinama. Stručnjaci ističu da fizička aktivnost pomaže u održavanju mišićne mase, boljeg držanja tijela, stabilnosti i opšte pokretljivosti, što značajno smanjuje rizik od padova i hroničnih bolesti.

U prosjeku, osobe starije od 50 godina trebalo bi da se trude da tokom sedmice skupe najmanje 150 minuta umjerenog kretanja. To može da bude brza šetnja, lagani kondicioni treninzi kod kuće, vježbe istezanja, vožnja bicikla ili plivanje. Važno je da aktivnost bude prilagođena sposobnostima i da se sprovodi redovno, jer upravo dosljednost donosi najveće benefite.

Redovno vježbanje jača tijelo, ali i poboljšava raspoloženje, kvalitet sna i mentalnu oštrinu, što su, prema stranim stručnjacima, podjednako važni pokazatelji zdravog starenja.