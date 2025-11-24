logo
Ovdje ljudi ne poznaju nervozu: Proglašen grad sa najmanje stresa u Evropi

Ovdje ljudi ne poznaju nervozu: Proglašen grad sa najmanje stresa u Evropi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Grad sa najmanje stresa ističe svoj mir i komfor za posjetioce.

grad sa najmanje stresa u Evropi Izvor: Andreia Veiga/Shutterstock
  • Krakov je najopušteniji grad u Evropi.
  • Grad je pristupačan i prijatan.
  • Glavni Trg i Kazimierz su atrakcije sa najvišim ocjenama.

Putovanja često donose stres. Novo mjesto, nepoznat jezik, druga kultura... Sve su to faktori koji mogu da utiču na naše iskustvo i komfor. Prema LateRooms-u, britanskom portalu za rezervaciju hotela koji pokriva Veliku Britaniju, Evropu i ostatak svijeta, odlučio je da napravi listu evropskih gradova koji pružaju najviše opuštanja.

Među kriterijumima ocjenjivanja bili su iskustvo na aerodromu, cijene hotela, turističke atrakcije i troškovi transfera. Na vrhu liste je Krakov. Poljski grad ostvario je vrlo visoke rezultate u ključnim kategorijama, kao što su "pristupačnost za pješake, povoljne cijene i atmosfera".

"Popločane ulice i trgove Krakova lako je istraživati pješice, a cijene hotela počinju od oko 80 evra po noći. Glavni Trg je najcjenjenija atrakcija u gradu, sa ocjenom 4,8 od 5 na TripAdvisor-u. Za nešto mirniju atmosferu, prošetajte kroz četvrt Kazimierz, gdje ćete pronaći kafiće, prodavnice vintidž stvari i prijatne vinske barove", navodi LateRooms.

Na listi su se našli i sljedeći gradovi:

  • Kopenhagen (Danska),
  • Prag (Češka),
  • Berlin (Njemačka),
  • Venecija (Italija),
  • Palma de Majorka (Španija) i
  • Barselona (Španija).

(Mondo.rs)

