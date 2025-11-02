Jedina država na svijetu koja ima tri glavna grada: Svaka prijestonica ima svoju moć i svrhu

Dok većina država ima samo jedan glavni grad, Južnoafrička Republika je izuzetak - čak tri grada dijele tu čast. Kejptaun je sjedište parlamenta, Pretorija vlade, a Blumfontejn pravosuđa.

Izvor: michaeljung/Shutterstock

Glavni gradovi su često, mada ne uvijek, najpoznatiji predstavnici svake države. Neki su poznati cijelom svetu, o njima se pišu knjige i snimaju filmovi, na listi su želja mnogih svjetskih putnika.

Drugi su u sjenci poznatijih gradova u svojim zemljama ili poznatijih zemalja u susjedstvu. Dakle, šta biste rekli da vas neko pita koji je glavni grad Južne Afrike? Neko će reći Kejptaun, drugi će pomenuti možda najpoznatiji grad ove zemlje Johanesburg, ali malo ko će reći pravi odgovor. I stoji da glavni grad Južne Afrike nije samo jedan, već čak tri grada dijele tu titulu. To su Kejptaun, Pretorija i Blumfontejn.

Kejptaun

Izvor: Han Xu / Xinhua News / Profimedia

Kejptaun je drugi najposjećeniji grad u Africi poslije Kaira

Južnoafrička Republika ima, dakle, tri glavna grada. Kejptaun (lokalno ime Kaapstad) je najveći među njima i u njemu se nalazi sjedište parlamenta, odnosno državne skupštine. Država ima dva zakonodavna doma: Nacionalni savjet, odnosno gornji dom sa 90 poslanika, i Narodnu skupštinu, odnosno donji dom sa 400 poslanika. Svi sjede u Kejptaunu, koji je takođe drugi najposećeniji grad u cijeloj Africi, poslije Kaira. Grad ima 3,5 miliona stanovnika i sjedište je provincije Zapadni Kejp, prenosi Putnikofer.hr.

Pretorija

Izvor: Phill Magakoe / AFP / Profimedia

Pretorija i Blumfontejn su više od 1.000 km od Kejptauna

Pretorija se nalazi na oko 55 kilometara od Johanesburga i glavni je grad provincije Transval. U tom gradu, koji ima oko 2,4 miliona stanovnika, nalazi se izvršna vlast, pa tu sedi Vlada. Put između Kejptauna i Pretorije jedan je od najprometnijih u zemlji, a put je dugačak više od 1.300 kilometara. Ništa bliže nije ni treća prestonica Južne Afrike, do koje morate putovati oko 1.000 kilometara od Kejptauna. Blumfontejn je sjedište pravosuđa i najmanja je od tri južnoafričke metropole. Ima samo 350.000 stanovnika i glavni je grad pokrajine Oranje.

Blumfontejn

Izvor: Xinhua / Xinhua News / Profimedia

Razmišljalo se da se sve funkcije premjeste u jedan grad

Tri prijestonice su proglašene Konvencijom o nacionalnom ujedinjenju iz 1909. godine, čiji je cilj bio pomirenje suprotstavljenih plemenskih i kolonijalnih interesa.

Najveći grad u Južnoj Africi Johanesburg tom konvencijom nije dobio titulu, iako se u njemu i dalje nalazi Ustavni sud. Posljednjih godina razmišljalo se o konsolidaciji i smještanju svih funkcija u jedan grad, Pretoriju, ali se od toga odustalo. Glavni razlog su visoki troškovi izgradnje nove infrastrukture i strah od korupcije koji bi mogao da prati ovaj potez.