Novi svjetski epicentar bogataša: U ovim gradovima žive najbogatiji ljudi na svijetu

Skoro petina najbogatijih ljudi svijeta živi u samo deset gradova, a Njujork je neprikosnoveni lider sa više od 21.000 ultra-bogatih. Hongkong i američki gradovi slijede ga na listi.

Izvor: blvdone/Shutterstock

Skoro petina najbogatijih ljudi na svetu živi u samo deset gradova, pokazali su najnoviji podaci platforme za analizu bogatstva Altrata. Grad sa ubjedljivo najvećim brojem izuzetno bogatih osoba čija neto imovina prelazi 30 miliona dolara je Njujork.

U ovom gradu živi 21.380 takvih stanovnika, što je porast od 23% u odnosu na 2024. godinu, navodi se u izvještaju koji obuhvata podatke do juna, a objavljen je 30. septembra. Nije precizirano da li taj porast dolazi od doseljavanja bogatih u Njujork ili od toga što su postojeći stanovnici povećali svoje bogatstvo.

Njujork je jedan od najvećih svjetskih finansijskih centara, pa mnogi pripadnici superbogate elite žive upravo tamo jer su blizu poslovnih prilika. Prema izvještaju, bankarstvo i finansije su i dalje najzastupljenija zanimanja među bogatima svih generacija.

Izvor: Adam McCullough/Shutterstock

Na drugom mjestu nalazi se Hongkong, koji takođe bilježi rast populacije ultra-bogatih, oko 17.215 osoba, što je gotovo 23% više samo u prvoj polovini 2025. godine. Poput Njujorka, Hongkong ima snažan finansijski sektor. Prema podacima CNBC-a i platforme Dealogic, ukupna vrijednost inicijalnih javnih ponuda (IPO) na berzi u Hongkongu skočila je osam puta u prvih šest mjeseci 2025. godine, na oko 14 milijardi dolara.

Pored drugih svjetskih finansijskih centara kao što su Tokio i London, ostatak Altratinog spiska čine isključivo američki gradovi. To i nije iznenađenje, jer Sjedinjene Američke Države imaju više nego tri puta više ultra-bogatih osoba nego sljedeća zemlja na listi, Kina, navodi izvještaj.

Ultra-bogati poseduju neproporcionalno veliki dio svjetskog bogatstva. Ljudi čija neto imovina prelazi 30 miliona dolara čine svega 1% svjetske populacije milionera, ali drže skoro trećinu ukupnog globalnog bogatstva.

Njihov broj takođe raste. U trenutku objavljivanja izvještaja, u svijetu je živjelo oko 510.810 osoba sa bogatstvom većim od 30 miliona dolara, a Altrata predviđa da će do 2030. godine taj broj porasti na gotovo 677.000.

Deset svjetskih gradova sa najviše ultra-bogatih ljudiNjujork (SAD) – 21.380 osoba (+23,4%)

Hongkong - 17.215 osoba (+11,5%)

Los Anđeles (SAD) - 11.680 osoba (+24%)

San Francisko (SAD) - 8.270 osoba (+24,9%)

Čikago (SAD) - 7.530 osoba (+21,7%)

Tokio (Japan) - 6.940 osoba (+8,4%)

London (Velika Britanija) - 6.660 osoba (+9,7%)

Dalас (SAD) - 6.530 osoba (+23%)

Vašington D.C. (SAD) - 6.460 osoba (+23,6%)

Hjuston (SAD) - 5.900 osoba (+22%)

Gdje žive bogataši u Evropi (2025)

Na osnovu istog izvještaja i dopunskih analiza Henley & Partners i New World Wealth, najveće koncentracije ultra-bogatih Evropljana nalaze se u sljedećim gradovima:

London (Velika Britanija) - oko 6.660 osoba sa imovinom iznad 30 miliona dolara

Pariz (Francuska) - oko 15.900 osoba (drugi najbogatiji grad Evrope)

Ženeva (Švajcarska) - oko 7.000 osoba

Cirih (Švajcarska) - oko 7.800 osoba

Milano (Italija) - oko 6.000 osoba

Frankfurt (Njemačka) - oko 5.000 osoba

Amsterdam (Holandija) - oko 4.500 osoba

Madrid (Španija) - oko 4.000 osoba

Dablin (Irska) - oko 3.800 osoba

Barselona (Španija) - oko 3.500 osoba

Ovi gradovi su ključne tačke finansijskog, bankarskog i luksuznog sektora Evrope, a bogati pojedinci u njima često ulažu u nekretnine, umjetnost i zelene tehnologije.