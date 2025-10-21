Tiha, ali najuticajnija - i teška 116 milijardi dolara: Upoznajte najbogatiju ženu na svijetu o kojoj se malo priča

Ova žena možda nije najpoznatije ime na listi najbogatijih ljudi na svijetu, ali to ne čini njeno bogatstvo od 116 milijardi dolara ništa manje impresivnim.

Izvor: ick T. Wilking / Getty images / Profimedia

Ova žena možda nije najpoznatije ime na listi najbogatijih ljudi na svijetu, ali to ne čini njeno bogatstvo od 116 milijardi dolara ništa manje impresivnim. Dok većina ljudi s lakoćom nabraja milijardere poput Ilona Maska, Džefa Bezosa ili Tejlor Svift, jedna žena je tiho postala bogatija od svih ostalih, a mnogi vjerovatno ne bi prepoznali njeno ime, piše Unilad.

Da bismo razumjeli izvor njenog bogatstva, potrebno je da se vratimo u 1962. godinu. Tada su braća Sem i Bad Volton otvorili skromnu prodavnicu u Bentonvilu, u Arkanzasu. Njihova misija je bila jednostavna - da niske cijene i pristupačnost učine temeljom američke maloprodaje. Ta ideja malog grada prerasla je u Volmart, globalnu maloprodajnu silu koji danas posluje u više od 10.000 prodavnica i zapošljava preko dva miliona ljudi širom svijeta.

Izvor: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbogatija porodica i lični uspon

Iz ovih skromnih početaka izrasla je dinastija Volton, danas najbogatija porodica u Sjedinjenim Američkim Državama, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na gotovo pola triliona dolara. U centru današnje priče je Alis Volton, Semova jedina ćerka, čije lično bogatstvo, prema Forbsu i Blumbergovom indeksu milijardera, prelazi 116 milijardi dolara. Bogatstvo Alis Volton dramatično je poraslo u posljednjoj godini, za više od 30 milijardi dolara, zahvaljujući rastu akcija Volmarta za oko 40 procenata. Tim uspjehom je pretekla nasljednicu Loreala Fransoaz Betankur Mejers, čija je neto vrijednost pala na oko 81,6 milijardi dolara.

Uprkos svom ogromnom bogatstvu, Volton je izabrala primjetno drugačiji put od svoje braće, Džima i Robsona, koji su takođe među najbogatijim ljudima na svijetu. Uglavnom se povukla iz korporativnog života, posvećujući svoje vrijeme i resurse umjetnosti i filantropiji.

Ulaganje u umjetnost i zajednicu

Godine 2011, u svom rodnom gradu Bentonvilu, osnovala je Muzej američke umjetnosti Kristal Bridžis, instituciju svjetske klase u kojoj su izložena dela Endija Vorhola, Džordžije O’Kif i Normana Rokvela. Muzej je postao kulturna znamenitost, što odražava njenu posvećenost donošenju umjetnosti i obrazovanja u ruralne zajednice.

"Sakupljanje je bila takva radost i tako važan dio mog života u smislu gledanja umjetnosti i uživanja u njoj", rekla je za "Njujorker". Njen fokus na vraćanju zajednici proteže se izvan umjetnosti. Ove godine, medicinski fakultet koji nosi njeno ime otvara se u Bentonvilu i prima svoju prvu generaciju studenata, ističući njenu ambiciju da ulaže u obrazovanje i zdravstvo.

Izvor: Scott Rudd / ddp USA / Profimedia

Tiha, ali najuticajnija

Volton se takođe kratko bavila uzgojem konja, ali je odustala od toga 2017. godine kada je prodala svoje rančeve. Rekla je da je "rastegnuta u previše pravaca i da želi da se fokusira. Imam kuću u Fort Vortu, pa ću se preseliti u grad".

Iako je ime Volton sinonim za ogromnu korporativnu moć, a porodica takođe posjeduje nekoliko velikih sportskih franšiza, Alis ostaje njena najtiša, ali i najuticajnija figura.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!