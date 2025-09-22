logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbogatiji Evropljanin se buni zbog predloženog poreza na bogatstvo: "To bi uništilo našu ekonomiju"

Najbogatiji Evropljanin se buni zbog predloženog poreza na bogatstvo: "To bi uništilo našu ekonomiju"

Autor Mila Matović
0

Ideja o porezu na bogatstvo postepeno dobija na značaju u Francuskoj zbog političke krize, međutim najbogatiji čovjek u Evropi, Bernar Arno protivi se takvoj odluci.

Bernar Arno, najbogatiji čovjek u Evropi o porezu na bogatstvo Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Najbogatiji čovjek u Evropi i modni magnat, Bernar Arno, oštro se usprotivio mogućoj implementaciji poreza na bogatstvo.

Francuski osnivač LVMH Moe Hennessy Luis Viton rekao je u izjavi za Sunday Times da poziv na porez na bogatstvo od dva odsto na svu imovinu ima za cilj uništiti liberalnu ekonomiju, jedinu koja radi za dobrobit svih.

Ideja o porezu na bogatstvo postepeno dobija na značaju u Francuskoj zbog političke krize, gdje vlada pokušava da progura nepopularna smanjenja budžeta.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Smrtonosna ofanziva"

Prijedlog o porezu na bogatstvo od dva odsto na imovinu vrijednu preko 100 miliona evra dao je Gabrijel Zikman, profesor ekonomije koji je postao poznato ime u Francuskoj. Ipak, Arno smatra kako to ne bi bio dobar potez.

"To bi bila smrtonosna ofanziva na našu ekonomiju. Ja sam svakako najveći pojedinačni poreski obveznik i jedan od najvećih profesionalnih obveznika kroz kompanije koje vodim“, rekao je.

Arnoova neto vrijednost imovine iznosi 169 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući njegovom 48-odstotnom udelu u LVMH Moe Hennessy Luis Viton.

Nakon što se pridružio porodičnoj kompaniji i preusmerio je iz građevinarstva u nekretnine, Arno je uvećao svoje bogatstvo kupovinom brendova, od draguljara Bulgarija i Tifanija & Ko, modnih kuća Kristijan Dior i Selin, do parfema i brenda viskija Glenmorangie.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Procene kažu da bi porez na bogatstvo mogao da prikupi čak 20 milijardi evra. Međutim, drugi ekonomisti tvrde da bi se prikupilo samo pet milijardi evra, ukoliko bi ultrabogati napustili Francusku.

"Ovo očigledno nije tehnička ili ekonomska debata, već jasno izražena želja za uništavanjem francuske ekonomije. Ne mogu da vjerujem da francuske političke snage koje vladaju ili su vladale zemljom u prošlosti mogu dati bilo kakav kredibilitet ovoj smrtonosnoj ofanzivi“, zaključio je Arno.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 (Biznistelegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bogatstvo bogataši

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ