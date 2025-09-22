Najbogatiji Evropljanin se buni zbog predloženog poreza na bogatstvo: "To bi uništilo našu ekonomiju"

Ideja o porezu na bogatstvo postepeno dobija na značaju u Francuskoj zbog političke krize, međutim najbogatiji čovjek u Evropi, Bernar Arno protivi se takvoj odluci.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Najbogatiji čovjek u Evropi i modni magnat, Bernar Arno, oštro se usprotivio mogućoj implementaciji poreza na bogatstvo.

Francuski osnivač LVMH Moe Hennessy Luis Viton rekao je u izjavi za Sunday Times da poziv na porez na bogatstvo od dva odsto na svu imovinu ima za cilj uništiti liberalnu ekonomiju, jedinu koja radi za dobrobit svih.

Ideja o porezu na bogatstvo postepeno dobija na značaju u Francuskoj zbog političke krize, gdje vlada pokušava da progura nepopularna smanjenja budžeta.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Smrtonosna ofanziva"

Prijedlog o porezu na bogatstvo od dva odsto na imovinu vrijednu preko 100 miliona evra dao je Gabrijel Zikman, profesor ekonomije koji je postao poznato ime u Francuskoj. Ipak, Arno smatra kako to ne bi bio dobar potez.

"To bi bila smrtonosna ofanziva na našu ekonomiju. Ja sam svakako najveći pojedinačni poreski obveznik i jedan od najvećih profesionalnih obveznika kroz kompanije koje vodim“, rekao je.

Arnoova neto vrijednost imovine iznosi 169 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući njegovom 48-odstotnom udelu u LVMH Moe Hennessy Luis Viton.

Nakon što se pridružio porodičnoj kompaniji i preusmerio je iz građevinarstva u nekretnine, Arno je uvećao svoje bogatstvo kupovinom brendova, od draguljara Bulgarija i Tifanija & Ko, modnih kuća Kristijan Dior i Selin, do parfema i brenda viskija Glenmorangie.

Izvor: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Procene kažu da bi porez na bogatstvo mogao da prikupi čak 20 milijardi evra. Međutim, drugi ekonomisti tvrde da bi se prikupilo samo pet milijardi evra, ukoliko bi ultrabogati napustili Francusku.

"Ovo očigledno nije tehnička ili ekonomska debata, već jasno izražena želja za uništavanjem francuske ekonomije. Ne mogu da vjerujem da francuske političke snage koje vladaju ili su vladale zemljom u prošlosti mogu dati bilo kakav kredibilitet ovoj smrtonosnoj ofanzivi“, zaključio je Arno.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

(Biznistelegraf/MONDO)