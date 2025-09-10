Elon Mask izgubio titulu najbogatijeg čovjeka na svijetu: Evo ko je sada na prvom mjestu

Elon Mask je izgubio titulu „najbogatijeg čovjeka na svijetu“ u korist suosnivača Oracle-a, Lerija Elisona.

Elisonovo bogatstvo poraslo je za 101 milijardu dolara, na ukupno 393 milijarde dolara, nakon izuzetno dobrog kvartalnog izvještaja Oracle-a u utorak uveče, čime je premašio Maskovo bogatstvo koje iznosi 385 milijardi dolara, prema podacima agencije Bloomberg.

Kompanija Oracle (ORCL) prijavila je nagli porast potražnje za kapacitetima svojih data centara od strane AI klijenata, što je dovelo do ogromnog skoka cijene akcija. Akcije su u srijedu, do 11 sati po istočnom vremenu, bile više za 40%.

Direktorka Oracle-a, Safra Kac, izjavila je u utorak nakon zatvaranja berze da je kompanija tokom ovog kvartala potpisala četiri ugovora vrijedna više milijardi dolara sa klijentima, i da očekuje da će u narednim mjesecima potpisati još nekoliko takvih ugovora.

Tako snažna prognoza zasnovana je na tome što se Oracle sve više pozicionira kao ključni snabdjevač infrastrukturom koja pokreće ogromne potrebe AI kompanija za računarskom snagom – što je i osnovna djelatnost Oracle-a kao provajdera cloud usluga i softvera za baze podataka.

U julu, Oracle je objavio da je sklopio ugovor sa kompanijom OpenAI, tvorcem ChatGPT-a, o isporuci 4,5 gigavata električne energije za potrebe njihovog AI softvera.

Najveći porast ikada zabilježen

Elison je najveći pojedinačni akcionar Oracle-a, i mogao bi da ponese titulu najbogatijeg čovjeka na svijetu ako akcije kompanije nastave da rastu kada se tržište otvori u srijedu. Skok vrijednosti akcija izuzetno je rijedak za kompaniju čija ukupna tržišna vrijednost iznosi nešto manje od 700 milijardi dolara – što je čini 13. najvrjednijom kompanijom na tržištu po zatvaranju berze u utorak.

Bloomberg navodi da je Elisonov skok u bogatstvu „najveći jednodnevni porast ikada zabilježen“ na njihovom indeksu. Bloomberg Billionaires Index biće ažuriran nakon zatvaranja tržišta u srijedu.

Kako je Oracle postao sila u AI tehnologiji, iskoristio je najnoviji tehnološki bum koji je pogurao Nvidiju da postane najvrjednija kompanija na svijetu, sa procijenjenom vrijednošću većom od 4 biliona dolara. Microsoft se nakratko pridružio Nvidiji iznad te granice od 4 biliona. Osam najvrednijih akcija u S&P 500 indeksu su sve tehnološke kompanije koje imaju neki udio u izgradnji AI budućnosti.

Cijena akcija Oracle-a porasla za 103% ove godine

Mask je prvi put osvojio titulu najbogatijeg čovjeka svijeta 2021. godine i uglavnom ju je zadržao tokom posljednjih nekoliko godina, djelimično zahvaljujući svojim ulaganjima u Teslu i SpaceX. Tokom godina, Mask je tu titulu nakratko izgubio dva puta – prvi put 2021. godine od direktora LVMH-a Bernara Arnoa, a zatim 2024. godine od osnivača Amazona Džefa Bezosa.

Ipak, Mask je opstajao uprkos raznim problemima i izazovima. Čak mu je odobren i novi paket plata koji bi mogao vrijediti blizu 1 bilion dolara, kada Tesla dostigne određene ciljeve.

Što se tiče Elisona, njegov put do titule najbogatijeg čovjeka na svijetu počeo je još 1977. godine, kada je napustio fakultet i pomogao u osnivanju Oracle-a.

Ovaj 81-godišnji multibilioner posjeduje 98% havajskog ostrva Lana’i i zaslužan je za oživljavanje teniskog turnira u Indijan Velsu u Kaliforniji, zbog čega je turnir dobio nadimak „peti grend slem“.

Elison ima bliske veze sa predsjednikom Donaldom Trampom i često se pojavljivao s njim u Bijeloj kući na raznim tehnološkim događajima i prilikom dodjele ugovora Oracle-u. Takođe se pominjao kao mogući kupac TikTok-a, iako ti planovi nisu realizovani.

