Ko stvarno drži novac Evrope? Ovih 5 zemalja imaju najveći dio bogatstva, ali Kina ih sve zajedno nadmašuje

Prema najnovijem izvještaju UBS-a, SAD i Kina zajedno posjeduju više od polovine ličnog bogatstva u svijetu, dok čitava Evropa ima svega 22%. Evo koje zemlje zaista vladaju finansijskom scenom i gdje se bogatstvo sve brže seli.

Sjedinjene Američke Države i Kina zajedno posjeduju više od polovine ukupnog ličnog bogatstva u svijetu (54%), dok Evropa učestvuje sa svega 22%. Unutar Evrope, pet najvećih ekonomija zauzima dominantne pozicije.

Možda niste znali, ali članice Evropske unije zajedno imaju samo 16,6% svjetskog ličnog bogatstva. Kada se tu dodaju Velika Britanija, Švajcarska, Norveška i Turska, taj procenat raste na 22,3%.

Prema izvještaju UBS Global Wealth Report 2025, SAD su na vrhu sa 34,7% svetskog bogatstva, što iznosi oko 150,9 triliona evra.

Kina drži drugo mjesto sa 19,4% (84,2 triliona evra), dok je Japan treći sa 4,5% (19,7 triliona evra).

Koje evropske zemlje prednjače?

U Evropi, najviše ličnog bogatstva drži Velika Britanija sa udjelom od 3,84%, odmah iza nje je Njemačka sa 3,76%, a treće mjesto zauzima Francuska sa 3,3%. Slijede Italija (2,25%) i Španija (1,95%).

Zajedno, ovih pet najjačih evropskih ekonomija čine 15,1% svetskog bogatstva, što je i dalje manje od udela koji ima sama Kina (19,4%).

I Holandija (1,14%) i Švajcarska (1,04%) prelaze prag od 1%, dok su sve ostale evropske zemlje znatno ispod tog nivoa.

U čak 19 od 31 analizirane evropske zemlje, udio u globalnom bogatstvu je manji od 0,4%. Među njima su i: Luksemburg, Bugarska, Slovačka, Slovenija, Litvanija, Letonija, Kipar, Estonija i Malta, čiji udio ne prelazi ni 0,1%.

Vrijednost bogatstva - ukupno, ne po osobi

U ovom izvještaju mjeri ukupna vrijednost bogatstva po zemlji, a ne bogatstvo po osobi. To znači da zemlje sa većim BDP-om prirodno imaju i veći ukupni udio u svjetskom bogatstvu.

Na primjer, UK ima 16,7 triliona evra, Njemačka 16,4 triliona, a Francuska 14,3 triliona evra ličnog bogatstva. Nijedna druga evropska zemlja ne prelazi granicu od 10 triliona.

Zašto SAD i Kina dominiraju?

Objašnjenje je jednostavno: kombinacija velike populacije i visoke prosječne imovine po osobi daje SAD gotovo 35% udjela, dok Kina, prije svega zahvaljujući broju stanovnika, drži oko 20%.

Gdje raste, a gdje opada bogatstvo?

Ukupno globalno bogatstvo poraslo je za 4,6% u 2024. godini, što je brži rast nego prethodne godine (4,2%).

Ipak, rast nije bio ravnomjerno raspoređen:

Istočna Evropa bilježi najveći skok - više od 12% u odnosu na 2023, uz dodatak 28.000 novih milionera.

Kina bilježi rast od 3,4%, dok Jugoistočna Azija raste 2,7%.

Bliski istok i Afrika rastu 4,2%.

S druge strane, Zapadna Evropa i Okeanija zabilježile su pad od -1,5%, dok je Latinska Amerika pala za -4,3%.

Šta se smatra ličnim bogatstvom?

Prema izvještaju, lično bogatstvo obuhvata finansijsku i nepokretnu imovinu u vlasništvu pojedinaca (najčešće nekretnine), umanjenu za dugove. Uključena su i privatna penziona sredstva, ali ne i državne penzije.

U većini evropskih zemalja zabilježen je rast neto bogatstva po odrasloj osobi između 2023. i 2024. godine, iako su pojedine zemlje zabilježile pad.

U isto vrijeme, najbogatijih 10% u evrozoni držalo je čak 57,3% ukupnog bogatstva domaćinstava krajem 2024. godine, što ukazuje na izražen nivo nepravedne raspodjele bogatstva u regionu.

(EUpravo zato/euronews.com)