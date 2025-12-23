Vladimiru Maliću i ostalima iz grupe “Eskadron” ukupno 60 godina zatvora zbog šverca droge

Vladimir Malić (43) i još 12 optuženih u predmetu "Eskadron" osuđeni su danas u Okružnom sudu Banjaluka na ukupno 60 godina zatvora zbog šverca kokaina i marihuane.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Malić je osuđen na šest i po godina zatvora koliko je dobio i Dragoslav Jungić (50), a Aleksandar Ćutković (52) dobio je pet i po godina zatvora.

Vladimir Maksić (31), Aleksandra Radočaj (31), Darko Pavljuk (40), Boris Maksimčuk (37) i Miloš Radaković (36) osuđeni su na po četiri godine zatvora.

Dijana Palačković (43), Marko Duvnjak (38), Mladen Ćutković (29) i Mladen Trubajić (37) osuđeni su na po četiri i po godine. Goran Stojanović (32) dobio je tri i po godine zatvora.

Sve optužene u predmetu "Eskadron" tužilaštvo je teretilo za neovlaštenu proizvodnju i promet droga, a nekoliko njih i za omogućavanje uživanja droga.

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka teretila ih je da su od početka 2023. godine do 28. maja 2024. godine neovlašteno radi dalje prodaje, nabavljali, kupovali, držali, prenosili, nudili na prodaju, prodavali i stavljali u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za droge, korisnicima na području Banjaluke, Čelinca i Prijedora.

Svi su uhapašeni u akciji “Eskadron” krajem maja 2024. godine.

Akcija je trajala više mjeseci, a hapšenja su realizovana 28. maja prošle godine kada je zaplijenjeno ukupno 900 grama “bijelog praha” za kojeg se sumnjalo da je kokain i oko 1,1 kilogram marihuane. Osim toga oduzeto je i oko 35.000 KM, oprema za pakovanje, vage i drugi predmeti.

Malić je inače od ranije poznat po brojnim krivičnim djelima.

Na jednom suđenju za teško ubistvo 2021. godine, a tokom kojeg je bio svjedok, Malić je tada sam ispričao da je nezaposlen, a da je nekada radio kao pratnja predsjednika RS, da je bio angažovan u specijali MUP-a RS, radio i kao saobraćajni policajac, kao i da je 16 puta osuđivan za razna krivična djela.

Inače, suđenje u predmetu “Eskadron” je trajalo godinu dana i više puta je odgađano zbog bolesti prvooptuženog Malića koji je imao srčani udar u Kazneno – popravnom zavodu (KPZ) Banjaluka.

Takođe, kuriozitet je da su se Malić i Duvnjak oženili u zatvoru tokom trajanja sudskog procesa. Malić se vjenčao sa optuženom Aleksandrom Radočaj, a Duvnjak sa djevojkom s kojom je bio u vezi.