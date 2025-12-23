Otkriveno ko je "Nevidljivi čovjek" iz Epstinovih mejlova: Lejdi Maksvel mu pisala, tajne izlaze na videlo

U najnovijim dokumentima američkog Ministarstva pravde, Žizlen Maksvel piše misterioznom "Nevidljivom čovjeku", za koga se sumnja da je princ Endru.

Među najnovijim dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde nalazi se imejl poslat saradnici Džefrija Epstina, Žizlen Maksvel, sa adrese koja koristi pseudonim "Nevidljivi čovjek". Poruka je poslata 16. avgusta 2001. godine, a pošiljalac se u njoj potpisuje samo slovom "A".

Niz imejlova u kojima se spominje misteriozni "Nevidljivi čovjek" upućuje na to da bi se iza tog nadimka mogao krije Endru Mauntbeten-Vindsor, odnosno princ Endru, vojvoda od Jorka. Sky Njuz piše da je do zaključka da se radi o princu Endruu došao na osnovu imejl adrese koja je u imeniku kontakataDžefrija EpstIna bila dodeljena vojvodi od Jorka, kao i na osnovu samog sadržaja prepiske.

U porukama se, naime, spominju Kraljevska mornarica i dvorac Balmoral, a osoba se oslovljava i imenom "Endru". U objavljenim imejlovima nema naznaka bilo kakvih nezakonitih radnji, a vojvoda od Jorka je ranije negirao sve optužbe protiv njega.

Poruke otkrivaju planove za put u Peru

U jednom od imejlova, poslatom u martu 2002. godine, čini se da Žizlen Maksvel za "Nevidljivog čovjeka" dogovara "razgledanje" tokom putovanja u Peru. Maksvel je proslijedila poruku koju je prethodno poslala, uz komentar: "Mislila sam da bi ti se svidjelo da vidiš šta sam poslala", prenosi Index.

U imejlu je pisalo:

"Upravo sam Endruu dala tvoj telefonski broj. Zainteresovan je za razgledanje Nazka linija. Može jahati, ali to mu nije omiljeni sport, tj. preskočite konje. Malo razgledanja, malo dvonožnog razgledanja (čitaj: inteligentne, lepe, zabavne i iz dobrih porodica) i biće veoma srećan. Znam da mogu da se oslonim na tebe da ćeš mu prirediti predivan provod i predstaviću ga samo prijateljima kojima možeš vjerovati".

Maksvel u poruci dodaje kako "ne želi da čita o bilo kakvom putovanju u novinama" i napominje da se na telefonu može očekivati "gospodin sa vrlo engleskim naglaskom".

Kontekst ove poruke ostaje nejasan i identitet "Nevidljivog čovjeka" nije zvanično potvrđen. Treba naglasiti da u prepisci nema naznaka o bilo kakvim nezakonitostima, a Endru Mauntbeten-Vindsor je ranije odlučno negirao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.