Akcija "Kurjak" u Doboju: Zaplijenjeno više od pola kilograma droge i oružje, uhapšena jedna osoba

Dobojska policija je u akciji "Kurjak" uhapsila lice iz tog grada čiji su inicijali D.M. od kojeg su oduzeti droga i naoružanje, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Policija je pretresom više lokacija na području Doboja i Petrova, koje koristi uhapšeno lice, pronašla 150 grama amfetamina, 492,1 gram marihuane, malokalibarsku pušku, veća količinu metaka različitog kalibra.

Pronađena su i tri vojna noža – bajonet, određena količina novca, mobilni telefoni, SIM kartice i drugi predmeti pogodni za konzumiranje droge.

Policijski službenici Policijske uprave Doboj sproveli su akciju "Kurjak" od 25. decembra prošle godine do juče.

Lice D.M. će danas biti predato u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uz izvještaj o izvršenim krivičnim djelima neovlaštena proizvodnja i promet droge, omogućavanje uživanja droge i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.