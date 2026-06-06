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SPC otkrila koliko ljudi se poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice 1

SPC otkrila koliko ljudi se poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Srpska pravoslavna crkva saopštila da se više od 1.100.000 ljudi poklonilo Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Časni pojas Presvete Bogorodice ispraćen iz Srbije: Svetinji se poklonilo više od milion ljudi Izvor: AthosGuide/Mount Athos Pilgrimage Center/youtube/MONDO/Stefan Stojanović

Danas popodne je iz Srbije ispraćena velika svetinja sa Svete Gore koja je bila u Srbiji od Spasovdana (21. maj) pa sve do danas - Časni pojas Presvete Bogorodice, a Srpska pravoslavna crkva (SPC) je saopštila koliko je zvanično ljudi bilo u Hramu Svetog Save da se pokloni ovoj velikoj svetinji. Prema njihovim informacijama, više od 1.100.000 ljudi se poklonilo Pojasu Presvete Bogorodice.

"U Vaznesenjskom i Svetosavskom Hramu od Spasovdana do danas, Pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se preko 1.000.000 ljudi", navodi se u objavi SPC na "Instragram" nalogu.

Zbog ove velike svetinje su reke ljudi bile u kolonama kako bi je vidjele na svega nekoliko sekundi u Hramu Svetog Save. Mnogi su čekali i po više od 10 sati, a sada je Pojas Presvete Bogorodice vraćen u svoj dom - manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Da podsetimo, Časni Pojas Presvete Bogorodice bio je u Hramu Svetog Save u Beogradu sve do danas, subote 6. juna. Nakon svečanog ispraćaja i liturgije kojom je načalstvovao patrijarh Porfirije, ona je ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

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Hvala što ste poslali vijest.

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