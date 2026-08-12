Herojski čin u Živinicama: Pripadnik OS BiH spasio majku i bebu iz automobila na krovu

Pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poručnik Nedim Mulić, pokazao je izuzetnu hrabrost i prisebnost kada je nakon teške saobraćajne nesreće u Živinicama učestvovao u spašavanju majke i njene male bebe iz automobila prevrnutog na krov.

Izvor: Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH

Mulić se, kako istriču iz Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, slučajno zatekao na mjestu nesreće i bez oklijevanja priskočio u pomoć.

Djelujući brzo i pribrano, u saradnji sa pripadnikom Ministarstva unutrašnjih poslova, uspješno je i bezbjedno izvukao majku i bebu iz vozila koje je bilo prevrnuto na krov.

"Njegovu hrabrost, prisebnost i nesebičnost kao primjer humanosti u kritičnom trenutku javno su pohvalili profesionalni vatrogasac Aljo Aljić, koji je svjedočio događaju, kao i drugi građani koji su se naknadno uključili u pružanje pomoći", navode iz OS BiH.

Zbog iskazane požrtvovanosti i humanosti u kritičnom trenutku, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez donio je odluku da novčano nagradi poručnika Nedima Mulića.

Iz Ministarstva poručuju da ovaj svijetao primjer još jednom potvrđuje da pripadnici Oružanih snaga BiH, pored visoke profesionalne spremnosti, svojim postupcima svakodnevno pokazuju solidarnost i spremnost da pomognu građanima onda kada je to najpotrebnije.