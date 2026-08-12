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Hercegovina u plamenu: Konjic proglasio prirodnu nesreću, vatra uništila nekoliko objekata

Hercegovina u plamenu: Konjic proglasio prirodnu nesreću, vatra uništila nekoliko objekata

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Na požarištu na području grada Konjica je, zbog izrazito teške situacije, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha.

Požari u Hercegovini: Konjic proglasio prirodnu nesreću Izvor: Facebook/screenshot

Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopšteno je iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

"Nepristupačan teren i visoka temperatura vazduha otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage, koje su od ranog jutra na terenu kako bi spriječile dalje širenje požara prema naseljenim mjestima", navedeno je u saopštenju.

Požar je aktivan i na području opštine Neum - krak koji se juče poslijepodne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova.

Drugi krak požara koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje je aktivan na nepristupačnom terenu, ali trenutno ne ugrožava stambene objekte.

Na neumskom području sinoć je zabilježen i požar kod naselja Lastva, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje.

Osim požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 časa imali dvadesetak intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.

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Tagovi

požar Konjic

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