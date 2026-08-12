Jeziv slučaj kod Živinica: Djevojku odvezao u šumu, tukao je i prijetio joj smrću

Oštinskom sudu Živinice predloženo je određivanje pritvora za Sevludina Kamberovića (32) iz tog grada osumnjičenog za nasilničko ponašanje prema djevojci, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Izvor: MUP KS

On je osumnjičen da je u nedjelju, 9. avgusta, u večernjim časovima nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj se nasilniči ponašao udarajući je više puta po glavi i tijelu, te joj uputio ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet.

Nakon toga se vozilom sa njom uputio nazad u Živinice i nastavio sa nasiljem i prijetnjama, ali je djevojka uspjela pobjeći i zatražiti pomoć.

Policija je pronašla osumnjičenog i uhapsila ga u ponedjeljak, 10. avgusta. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nasilničko ponašanje predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kamberovića.