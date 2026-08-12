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Jeziv slučaj kod Živinica: Djevojku odvezao u šumu, tukao je i prijetio joj smrću

Jeziv slučaj kod Živinica: Djevojku odvezao u šumu, tukao je i prijetio joj smrću

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Oštinskom sudu Živinice predloženo je određivanje pritvora za Sevludina Kamberovića (32) iz tog grada osumnjičenog za nasilničko ponašanje prema djevojci, saopšteno je danas iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Živinice: Djevojku odvezao u šumu, tukao je i prijetio joj smrću Izvor: MUP KS

On je osumnjičen da je u nedjelju, 9. avgusta, u večernjim časovima nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu djevojku u šumsko područje u okolini Živinica, prema njoj se nasilniči ponašao udarajući je više puta po glavi i tijelu, te joj uputio ozbiljne prijetnje po život i tjelesni integritet.

Nakon toga se vozilom sa njom uputio nazad u Živinice i nastavio sa nasiljem i prijetnjama, ali je djevojka uspjela pobjeći i zatražiti pomoć.

Policija je pronašla osumnjičenog i uhapsila ga u ponedjeljak, 10. avgusta. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nasilničko ponašanje predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kamberovića.

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Tagovi

nasilje Živinice

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