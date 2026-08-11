Regionalni prevoznici dali rok Evropskoj komisiji: Novi protesti na granicama mogući već početkom septembra

Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije postigli su dogovor o organizovanju novih protesta na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije, ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne riješi gorući problem ograničenja boravka i rada u Šengen zoni.

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Ovakva odluka jednoglasno je donesena na regionalnom sastanku prevoznika održanom u Skoplju. Prevoznici su istakli da će sačekati ishod razgovora svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i najavljenu sjednicu ovog tijela 1. septembra. Ukoliko nakon toga izostanu konkretna rješenja, uslijediće blokade.

Nikola Brković iz Konzorcijuma "Logistika BiH" potvrdio je za "Nezavisne novine" da tačan datum sastanka sa predstavnicima Evropske komisije još uvijek nije poznat, te da će se za sada pratiti naredni potezi evropskih institucija.

"Ukoliko se poslije 1. septembra ništa ne promijeni, definitivno će biti organizovan regionalni protest svih zemalja koje su učestvovale na današnjem sastanku", poručio je Brković.

Osnovni razlog za nezadovoljstvo prevoznika leži u strogom pravilu "90/180" zbog kojeg profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana masovno dobijaju zabrane ulaska u Šengen zonu. Naime, iako u Evropsku uniju ulaze isključivo radi obavljanja međunarodnog transporta roba, ovi vozači se i dalje pravno tretiraju kao obični turisti.

Evropska komisija do sada nije ponudila adekvatno rješenje za ukidanje ovog ograničenja, što direktno ugrožava transportni sektor i ostavlja prevoznike bez neophodne radne snage. Zbog istog problema, prevoznici iz četiri zemlje regiona su u drugoj polovini januara ove godine već organizovali petodnevni protest na svim graničnim prelazima.