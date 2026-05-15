Profesionalni vozači iz BiH dobijaju dugotrajne vize! Hrvatski sabor usvojio izmjene zakona

Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune Zakona o strancima kojima je omogućeno izdavanje dugotrajnih viza profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji dolaze iz trećih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Prema novim pravilima, profesionalni vozači moći će da dobiju dugotrajnu vizu u trajanju od godinu dana, čime bi trebalo da bude riješen višegodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za radnike u međunarodnom transportu, piše Capital

Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto ocijenio je da je riječ o važnoj odluci za hiljade vozača iz BiH i regiona koji svakodnevno prelaze granice zbog posla.

"Naši vozači ne putuju turistički, nego rade svoj posao bez kojeg nema funkcionisanja lanaca snabdijevanja i transporta robe širom Evrope. Zato je bilo važno pronaći rješenje koje razumije specifičnost njihovog posla i omogućava im da rade bez stalnog straha od isteka dozvoljenih dana boravka", rekao je Forto.

On je naveo da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH posljednjih mjeseci intenzivno sarađivalo sa domaćim prevoznicima i nadležnim institucijama kako bi se pronašlo održivo rješenje za profesionalne vozače iz BiH.

"Postojala je stalna komunikacija i održan je veliki broj sastanaka sa predstavnicima nadležnih ministarstava Republike Hrvatske kako bi se došlo do rješenja prihvatljivog za profesionalne vozače", istakao je Forto.

Dodao je da očekuje da zakon bude implementiran u narednim sedmicama.

"Nadam se da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz BiH i cijelog regiona ovo rješenje čekaju predugo", poručio je Forto.

Podsjećamo, prevoznici iz BiH u više navrata su tokom protekle godine organizovali proteste zbog pravila prema kojem u zemljama EU mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od šest mjeseci.

Prevoznici su ranije iznijeli ukupno 16 zahtjeva kojima traže unapređenje svog statusa, kraća čekanja na granicama, digitalizaciju carinskih i graničnih procedura, kao i administrativno rasterećenje poslovanja i smanjenje birokratskih prepreka.