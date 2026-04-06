Prevoznici traže poskupljenje: Gradska karta u Banjaluci mogla bi koštati 2,70 KM

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
Cijene karata u javnom prevozu u Banjaluci mogle bi uskoro biti povećane, a prema prijedlogu prevoznika, jedna gradska vožnja umjesto sadašnjih 2,30 KM koštala bi 2,70 KM.

Prevoznici traže poskupljenje karata gradskog prevoza u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković

Poskupljenje bi obuhvatilo sve vrste karata, uključujući mjesečne, đačke i penzionerske, ali i prigradski prevoz.

Kako prenose „Nezavisne novine“, set od pet karata porastao bi sa 9,70 na 11,50 KM, dok bi dnevna karta umjesto 7,10 koštala 8,50 KM. Jedinstvena mjesečna karta za radnike bila bi 93 KM, umjesto dosadašnjih 78 KM.

Poskupljenje bi osjetili i đaci i studenti, koji bi mjesečnu kartu za sve prevoznike plaćali 61 KM umjesto 51 KM, dok bi penzionerska karta porasla sa 28 na 33 KM. Rast cijena predviđen je i za karte na grupi linija, kao i za prigradski prevoz, gdje bi cijene zavisile od udaljenosti i u pojedinim slučajevima dostizale gotovo devet maraka po vožnji.

Prevoznici su već zatražili sastanak sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, ali do njega još nije došlo. U zahtjevu navode da traže usvajanje novog cjenovnika ili model po kojem bi Grad nadoknadio razliku u cijeni, ukoliko se ne želi da poskupljenje snose građani.

Kao razloge za povećanje cijena, prevoznici ističu rast troškova poslovanja, prije svega cijena goriva, ali i povećanje plata i inflaciju.

"Prosječna bruto plata porasla je za više od 50 odsto u odnosu na period kada je formiran postojeći cjenovnik, dok je inflacija veća od 18 odsto. U ovakvim uslovima rad postaje neodrživ", navode prevoznici.

Dodaju da su i ranije poslovali otežano, ali da je stabilna cijena goriva omogućavala održavanje sistema, što više nije slučaj. Takođe upozoravaju na moguću redukciju polazaka ukoliko se problem ne riješi u skorije vrijeme.

