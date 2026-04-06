Željko Budimir o dolasku sina Donalda Trampa u Republiku Srpsku: "Biće preduzete sve mjere"

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da će nadležne službe preduzeti sve potrebne mjere povodom najavljenog dolaska sina američkog predsjednika, Donalda Trampa Juniora u Banjaluku.

Budimir je istakao da će Ministarstvo postupati u skladu sa standardnim procedurama koje se primjenjuju prilikom dolaska visokih zvaničnika.

„Budite uvjereni da će biti preduzete sve mjere i radnje, kao i u slučaju dolaska drugih visokih zvaničnika u Republiku Srpsku“, rekao je Budimir.

Dodao je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova profesionalno obaviti svoj dio posla, te naglasio da ovaj dolazak vidi kao važan događaj.

Prema njegovim riječima, posjeta predstavlja rezultat, kako je naveo, diplomatskih aktivnosti Republike Srpske i njenog rukovodstva.

„Nalazimo se u intenzivnim diplomatskim aktivnostima s ciljem unapređenja položaja Republike Srpske i njenog naroda, ne radeći ništa protiv bilo koga“, poručio je Budimir.

