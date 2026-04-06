Donald Trump Junior sutra dolazi u Banjaluku

Donald Trump Junior, sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, sutra stiže u Banjaluku, saznaje Istraga.
Prema saznanjima Srne, riječ je o poslovnom boravku Trampa Mlađeg tokom kojeg će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.
Trump Junior obavlja funkciju povjerenika i izvršnog potpredsjednika kompanije „Trump Organization.
April 6, 2026
Podsjećamo, prošle godine Trump Junior je dva puta boravio u Beogradu, a u martu se susreo i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.