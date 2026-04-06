Dojava o bombi u banjalučkim školama bila lažna

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Protivdiverzionim pregledima u banjalučkoj Gimnaziji i Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" utvrđeno je da su dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne, potvrđeno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Dojava u Gimnaziji stigla je jutros oko 6.30 časova na mejl adresu škole, nakon čega su policijski službenici odmah reagovali i izvršili protivdiverzioni pregled objekta.

"Protivdiverzioni pregled je obavljen i utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji", rekli su iz PU Banjaluka.

Samo deset minuta kasnije, u 6.40 časova, dojavu je dobila i Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”. Policija je odmah izvršila pregled, a iz PU Banjaluka su potvrdili da prijetnje nema.

"Završeni su pregledi oba objekta i potvrđeno je da su dojave bile lažne", naveli su iz policije.

