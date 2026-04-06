Policija na terenu: Dojave o bombama u dvije škole u Banjaluci

Dojave o postavljenim bombama jutros su stigle u banjalučku Gimnaziju i Elektrotehničku školu Nikola Tesla, potvrđeno je iz policije.
Kako su naveli iz Policijske uprave Banjaluka, prva dojava zaprimljena je jutros oko 6.30 časova, kada je na mejl adresu jedne srednje škole stigla poruka o postavljenoj eksplozivnoj napravi.
Samo deset minuta kasnije, oko 6.40 časova, uslijedila je i druga prijava, takođe putem elektronske pošte, ovoga puta iz druge srednje škole.
"Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili drugim opasnim sredstvom", saopšteno je iz PU Banjaluka.
U oba slučaja u toku su protivdiverzioni (PDZ) pregledi, a nadležni preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se utvrdile okolnosti i osigurala bezbjednost učenika i zaposlenih.