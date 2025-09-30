Šeranić i Ivanić se prisjetili školskih dana: Banjalučka Gimnazija obilježila 130 godina postojanja (FOTO)

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ponosno je na rad Gimnazije Banjaluka kao obrazovne ustanove koja može čuvati tradiciju i istovremeno se razvijati u skladu sa savremenim potrebama društva, izjavio je resorni ministar Borivoje Golubović.

Izvor: Miomir Jakovljević/©Anadolu Agency

"Vjerujem da će i u godinama koje dolaze Gimnazija ostati rasadnik znanja i vaspitanja, mjesto gdje se ne stiču samo činjenice i teorije, već i životne vrijednosti koje oblikuju dobre i odgovorne građane", rekao je Golubović koji je prisustvovao svečanoj akademiji povodom 130 godina postojanja i rada banjalučke Gimnazije.

On je naveo da je ova obrazovna ustanova tokom 130 godina oblikovala generacije mladih, učila ih vrijednostima, razvijala talente i vodila ih putem znanja, kao i da su se među njenim učenicima i nastavnicima našli mnogi naučnici, umjetnici, ljekari, profesori univerziteta, književnici, sportisti - ljudi koji su ostavili dubok trag u Banjaluci, Srpskoj, ali i šire.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture RS

"Želim vam da naredne godine budu ispunjene novim uspjesima, da Gimnazija Banjaluka i dalje ostane simbol obrazovanja i kulture ovog grada i Republike Srpske i da se za mnogo decenija ponovo okupljamo i obilježavamo ovakve velike jubileje", dodao je Golubović.

Direktor Gimnazije Živka Bačinski rekla je da je ova škola zašla u treći vijek i da i sada, kao i po osnivanju 1895. godine nastoji da očuva vrijednosti povezujući moderno sa tradicijom.

Ona je istakla da postoji veoma veliko interesovanje učenika za upis u Gimnaziju navodeći da je ove godine u prvi razred upisano 317 učenika.

Nekadašnji učenik Gimnazije, a sadašnji ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da je ova obrazovna ustanova brend Banjaluke i svega što čini ovaj grad.

Izvor: Srna

On je naveo da je gimnazijska generacija učenika 1992-1996. godine u jednom vrlo izazovnom vremenu za školovanje učila pod svijećom te da zahvaljujući Gimnaziji nisu osjetili sve nedaće tog perioda.

Univerzitetski profesor i političar Mladen Ivanić rekao je da je Gimnaziju pohađao od 1973. do 1977. godine, naglasivši da su profesori uz porodicu od učenika napravili ljude usadivši im realne životne vrijednosti.

On se prisjetio gimnazijskog diska koji je počinjao u 18.00 časova, a završavao u 21.00 čas, zato što su čistačice morale "hvatati zadnji autobus".

