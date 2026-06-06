Stiže "pomračenje vijeka": Svijet će 2027. svjedočiti najdužem potpunom pomračenju Sunca

Spremite se za najfascinantniji kosmički spektakl u ovom vijeku koji će 2. avgusta naredne godine "ugasiti" Sunce.

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Početkom avgusta 2027. godine stanovnici dijela Evrope, Afrike i Bliskog istoka moći će da posmatraju najduže potpuno pomračenje Sunca u 21. vijeku, astronomski događaj koji stručnjaci već nazivaju "pomračenjem vijeka".

Na svom vrhuncu, u blizini egipatskog grada Luksora, potpuni mrak usred dana trajaće čak šest minuta i 23 sekunde, što je najduže potpuno pomračenje Sunca na lako dostupnom kopnu još od 1991. godine.

Astronomi objašnjavaju da će do ovako dugog trajanja doći zbog gotovo savršenog poravnanja Zemlje, Mjeseca i Sunca. U trenutku pomračenja Mjesec će biti blizu Zemlje, zbog čega će na nebu izgledati veći nego inače, dok će Zemlja istovremeno biti nešto dalje od Sunca, pa će Sunčev disk izgledati nešto manji.

Putanja totalnog pomračenja prostiraće se od Atlantskog okeana preko Gibraltarskog moreuza, južne Španije i sjeverne Afrike pa sve do Indijskog okeana. Potpuni mrak biće vidljiv u dijelovima Španije, Maroka, Alžira, Tunisa, Libije, Egipta, Saudijske Arabije, Jemena i Somalije.

Posebna pažnja usmjerena je na Egipat, gdje će područje oko Luksora pružiti najbolje uslove za posmatranje ovog fenomena. Posjetioci će imati priliku da svjedoče potpunom mraku usred dana u neposrednoj blizini nekih od najpoznatijih drevnih spomenika na svijetu.

Naučnici ističu da potpuno pomračenje Sunca nije samo vizuelni spektakl. Tokom nekoliko minuta totaliteta temperatura vazduha može pasti i za deset stepeni, dok se na nebu pojavljuju zvijezde i pojedine planete koje su inače nevidljive tokom dana.

"Fotografije su lijepe, ali ne mogu dočarati cjelokupno fizičko iskustvo", rekla je naučnica NASA-e Keli Korek, ističući da posmatrači često opisuju potpuno pomračenje kao jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena koje su ikada vidjeli.

Nakon 2027. godine, naredno potpuno pomračenje Sunca sličnog trajanja neće biti vidljivo sve do 2114. godine, zbog čega astronomi ovaj događaj smatraju jedinstvenom prilikom za sadašnje generacije.